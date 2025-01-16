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Эксперты спрогнозировали динамику цен на вторичное жилье в Москве

1:27
Недвижимость

По итогам декабря цены на квартиры вторичного рынка в пределах Москвы остались на уровне ноября. Эксперты проанализировали динамику цен на жилье в столице.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

К концу 2024 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве достигла 285,2 тысячи рублей, что всего на 0,1 процента выше предыдущего месяца. Стоимость метра в готовом жилье не изменилась — она осталась на уровне 206,9 тысячи рублей. 

Изменения цен, находящиеся в пределах статистической погрешности, были отмечены во всех округах. Лидерами по увеличению цен за месяц стали Юго-Западный и Зеленоградский административные округа, где стоимость квадратного метра возросла на 0,24 процента — до 282,6 тысячи и 206,4 тысячи рублей соответственно, сообщает РБК.

Второе место занял Центральный округ с ростом на 0,21 процента до 511,3 тысячи рублей. Замкнул тройку лидеров Северный АО, который показал увеличение на 0,13 процента — до 289,3 тысячи рублей.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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