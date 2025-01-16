Больше всего аренда жилья подорожала в Москве, Волгограде и Екатеринбурге

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году наибольшее удорожание аренды квартир наблюдалось в Волгограде, Москве и Екатеринбурге. Как сообщают опрошенные эксперты по недвижимости, именно эти города продемонстрировали значительный рост цен на съемное жилье.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Наиболее заметное увеличение арендных ставок зафиксировано в Волгограде, где аренда подорожала на целых 33 процента, достигнув 24,9 тысячи рублей в месяц. На втором месте находится Москва, где арендные цены возросли в среднем на 26 процентов и составляют 67,9 тысячи рублей. Екатеринбург замыкает тройку лидеров, с увеличением стоимости аренды на 24 процента, что в итоге составило 35,7 тысячи рублей.

Кроме того, в пятерку городов с наибольшим ростом цен вошли Челябинск — с приростом в 22 процента до 26,6 тысячи рублей, и Санкт-Петербург, где аренда поднялась на 21 процент, составив 41,9 тысячи рублей.

В то же время, наименьшее увеличение арендных цен в течение года наблюдалось в Красноярском крае, где ставки выросли всего на 10 процентов и составили 25,7 тысячи рублей, а также в Самарской области с ростом на 14 процентов до 18,9 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Уточнения

Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.