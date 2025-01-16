Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Почему томатная паста — секрет вашей молодости
Эксперты спрогнозировали динамику цен на вторичное жилье в Москве
Засор в трубах — не приговор! Способы, которые точно помогут
Эволюция на запястье: Apple сделает ставку на здоровье и безопасность в своих новых устройствах
Россиянам стало проще оформить шенгенские визы в 2025 году
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Водители, регулярно нарушающие ПДД, будут платить больше за ОСАГО
Идеальная техника упражнений: пошаговый гид к успеху

Больше всего аренда жилья подорожала в Москве, Волгограде и Екатеринбурге

1:36
Недвижимость

В 2024 году наибольшее удорожание аренды квартир наблюдалось в Волгограде, Москве и Екатеринбурге. Как сообщают опрошенные эксперты по недвижимости, именно эти города продемонстрировали значительный рост цен на съемное жилье.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Наиболее заметное увеличение арендных ставок зафиксировано в Волгограде, где аренда подорожала на целых 33 процента, достигнув 24,9 тысячи рублей в месяц. На втором месте находится Москва, где арендные цены возросли в среднем на 26 процентов и составляют 67,9 тысячи рублей. Екатеринбург замыкает тройку лидеров, с увеличением стоимости аренды на 24 процента, что в итоге составило 35,7 тысячи рублей.

Кроме того, в пятерку городов с наибольшим ростом цен вошли Челябинск — с приростом в 22 процента до 26,6 тысячи рублей, и Санкт-Петербург, где аренда поднялась на 21 процент, составив 41,9 тысячи рублей.

В то же время, наименьшее увеличение арендных цен в течение года наблюдалось в Красноярском крае, где ставки выросли всего на 10 процентов и составили 25,7 тысячи рублей, а также в Самарской области с ростом на 14 процентов до 18,9 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Уточнения

Екатеринбу́рг — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Наука и техника
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса Аудио 
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Последние материалы
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Опции в автомобиле, которые могут разорить
Почему томатная паста — секрет вашей молодости
Эксперты спрогнозировали динамику цен на вторичное жилье в Москве
Засор в трубах — не приговор! Способы, которые точно помогут
Эволюция на запястье: Apple сделает ставку на здоровье и безопасность в своих новых устройствах
Россиянам стало проще оформить шенгенские визы в 2025 году
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Водители, регулярно нарушающие ПДД, будут платить больше за ОСАГО
Больше всего аренда жилья подорожала в Москве, Волгограде и Екатеринбурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.