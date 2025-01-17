Узнайте, как правильно утилизировать ёлку и сэкономить углеродный след

Каждый год в начале января миллионы новогодних елок оказываются на свалках. Многие считают, что выбрасывать дерево — это просто и безопасно, ведь оно органическое. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Так стоит ли выбрасывать елку, или есть способы утилизировать ее с пользой?
Когда мы выбрасываем елку, мы, возможно, и не подозреваем, что таким образом наносим вред экологии. В природе дерево разлагается очень медленно — процесс может занять до 30 лет. Причем разложение дерева выделяет углекислый газ — в среднем 16 кг на одно двухметровое дерево. Это не та экологическая нагрузка, которую хотелось бы оставить за собой. Так что выбрасывать ель просто в мусорный контейнер — это не самый экологичный выбор.
Если подходить к утилизации с умом, можно значительно сократить углеродный след. Согласно подсчетам общественной организации Carbon Trust, правильная утилизация дерева позволяет уменьшить углеродный след до 3,5 кг — это сокращение на 80%. Но как же сделать это правильно?
В крупных городах России ежегодно организуют пункты приема елок, где деревья перерабатывают в полезные материалы. В Москве, например, открываются более 600 таких точек, которые работают с начала января и до конца февраля. Сданные ели перерабатывают в щепу, которая используется как удобрение для городских парков или в качестве подстилки для животных в зоопарках. Это экологичный и полезный способ избавиться от елки, который приносит пользу природе и горожанам.
Если вы хотите сделать доброе дело не только для экологии, но и для животных, можно отвезти елку в зоопарк или на ферму. Например, Московский зоопарк каждый год принимает елки от посетителей. Животные не только едят хвойные иголки, но и используют деревья для сна или как место для точения когтей. Такой способ утилизации помогает и живой природе, и питомцам.
Есть и другие способы полезного использования елки. Например, распилить дерево на дрова для отопления дачи — это не повредит экологии, так как при сжигании выбрасывается тот же углекислый газ, что и при естественном разложении. Хвойные ветки можно использовать для изготовления банных веников или для укрытия почвы, так как хвоя удерживает влагу.
Еще один способ — закопать ель в компостную яму на даче. Это вернет дерево в природный цикл и обеспечит растения дополнительным питанием. Такой способ утилизации максимально приближен к естественному процессу разложения.
Рождественская ёлка — дерево, украшаемое к Рождеству, и мероприятие, сопутствующее этому празднику. Новогодняя ёлка, или Новогоднее дерево — дерево, украшаемое к Новому году.
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