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Узнайте, как правильно утилизировать ёлку и сэкономить углеродный след

3:02
Недвижимость

Каждый год в начале января миллионы новогодних елок оказываются на свалках. Многие считают, что выбрасывать дерево — это просто и безопасно, ведь оно органическое. Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Так стоит ли выбрасывать елку, или есть способы утилизировать ее с пользой?

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Honor Photo Bar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя ёлка

Почему не стоит выбрасывать елку на помойку

Когда мы выбрасываем елку, мы, возможно, и не подозреваем, что таким образом наносим вред экологии. В природе дерево разлагается очень медленно — процесс может занять до 30 лет. Причем разложение дерева выделяет углекислый газ — в среднем 16 кг на одно двухметровое дерево. Это не та экологическая нагрузка, которую хотелось бы оставить за собой. Так что выбрасывать ель просто в мусорный контейнер — это не самый экологичный выбор.

Как утилизировать елку правильно

Если подходить к утилизации с умом, можно значительно сократить углеродный след. Согласно подсчетам общественной организации Carbon Trust, правильная утилизация дерева позволяет уменьшить углеродный след до 3,5 кг — это сокращение на 80%. Но как же сделать это правильно?

Где можно сдать елку

В крупных городах России ежегодно организуют пункты приема елок, где деревья перерабатывают в полезные материалы. В Москве, например, открываются более 600 таких точек, которые работают с начала января и до конца февраля. Сданные ели перерабатывают в щепу, которая используется как удобрение для городских парков или в качестве подстилки для животных в зоопарках. Это экологичный и полезный способ избавиться от елки, который приносит пользу природе и горожанам.

Дерево для животных

Если вы хотите сделать доброе дело не только для экологии, но и для животных, можно отвезти елку в зоопарк или на ферму. Например, Московский зоопарк каждый год принимает елки от посетителей. Животные не только едят хвойные иголки, но и используют деревья для сна или как место для точения когтей. Такой способ утилизации помогает и живой природе, и питомцам.

Для дачи или компоста

Есть и другие способы полезного использования елки. Например, распилить дерево на дрова для отопления дачи — это не повредит экологии, так как при сжигании выбрасывается тот же углекислый газ, что и при естественном разложении. Хвойные ветки можно использовать для изготовления банных веников или для укрытия почвы, так как хвоя удерживает влагу.

Еще один способ — закопать ель в компостную яму на даче. Это вернет дерево в природный цикл и обеспечит растения дополнительным питанием. Такой способ утилизации максимально приближен к естественному процессу разложения.

Уточнения

Рождественская ёлка — дерево, украшаемое к Рождеству, и мероприятие, сопутствующее этому празднику. Новогодняя ёлка, или Новогоднее дерево — дерево, украшаемое к Новому году.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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