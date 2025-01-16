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Откроем секрет: как размер телевизора влияет на качество вашего просмотра

2:38
Недвижимость

Существует распространённый миф, что телевизоры всех размеров работают одинаково. Однако это не так, и доказательства этого можно найти в многочисленных тестах и обзорах. Например, часто встречается мнение, что модели одного бренда и серии дают одинаковые результаты, независимо от их размера. На самом деле, это заблуждение, которое стоит развеять.

Телевизор
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Телевизор

Возьмём, к примеру, Amazon Fire TV Omni QLED. 50-дюймовая модель получила отличные отзывы и была рекомендована как выгодная покупка. Но когда покупатель решил выбрать 43-дюймовую версию, оказалось, что такой выбор может разочаровать. Даже при сравнении этих моделей видно, что разница в качестве картинки и звука ощутима. Меньшая версия обладает менее насыщенными цветами и хуже звучит. Это мнение подтверждается как отзывами пользователей, так и результатами тестирования.

Разница в работе телевизоров разных размеров наблюдается не только среди бюджетных моделей, но и в премиум-сегменте. Например, у LG C4 OLED в размерах 42, 48 и 65 дюймов наблюдаются разные характеристики, несмотря на высокие оценки каждой из этих моделей. 42-дюймовая версия звучит хуже, её цвета менее точные, а подставка имеет другой дизайн. Всё это связано с технологическими особенностями, которые зависят от размера экрана.

Почему это происходит

  • Плотность пикселей: чем меньше экран, тем плотнее на нём расположены пиксели. Например, на 42-дюймовой модели 4K-экран будет иметь больше пикселей на дюйм, что делает изображение более чётким. Однако стоит учитывать, что это не всегда даёт лучший результат, так как нужно учитывать и другие параметры экрана.
  • Аудио: звук напрямую зависит от размера телевизора. В меньших моделях динамики, как правило, менее мощные, а значит, они не могут воспроизвести такой объём звука, как в больших моделях. Чем больше динамик, тем лучше он справляется с созданием громкого и качественного звука.


Именно поэтому при выборе телевизора стоит учитывать не только его бренд и модель, но и размер экрана, который оказывает значительное влияние на качество изображения и звука. Даже если телевизоры принадлежат к одной серии, разница в их характеристиках может быть ощутимой.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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