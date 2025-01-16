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Эксперт назвала способы договориться о скидке при аренде жилья

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Недвижимость

Арендатор способен существенно снизить свои расходы на жилье в случае наличия объективных причин, таких как серьезные недостатки квартиры.

Гостинная комната
Фото: flickr.com by chair bazaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостинная комната

Для жилых комплексов комфорт-класса особенно важно, чтобы рядом находилась развита инфраструктура. Это особенно актуально для семей с детьми, которым необходимо добираться в детский сад или школу. Об этом рассказала руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.

Если возникают сложности с транспортной доступностью, возможно обсуждение скидки вплоть до 15%, если время в пути до метро занимает 30 минут с использованием общественного транспорта, передает "Лента.ру".

Уточнения

Аре́нда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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