Названо лучшее время для поиска съемной квартиры

Оптимальное время для поиска арендуемого жилья с учетом запланированного бюджета — это несезон, отметил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков. Эксперт в области недвижимости также выделил наиболее удачные моменты для этого процесса.
Он отметил, что январь, конец весны и начало лета, а также период перед новогодними праздниками традиционно характеризуются низкой активностью со стороны арендаторов. Как следствие, более доступные варианты сдаются медленнее, чем в высокие сезоны, такие как август и сентябрь. В этих условиях есть возможность обнаружить бюджетное и комфортное жилье с минимальной конкуренцией — при этом не только в удаленных районах, но и вблизи центра города, передает "Лента.ру".
Ранее эксперты озвучили информацию о значительном росте цен на аренду. Согласно этому, по итогам 2024 года стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась почти на одну треть (на 31,4 процента).
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.