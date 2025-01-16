Названо лучшее время для поиска съемной квартиры

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оптимальное время для поиска арендуемого жилья с учетом запланированного бюджета — это несезон, отметил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков. Эксперт в области недвижимости также выделил наиболее удачные моменты для этого процесса.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Он отметил, что январь, конец весны и начало лета, а также период перед новогодними праздниками традиционно характеризуются низкой активностью со стороны арендаторов. Как следствие, более доступные варианты сдаются медленнее, чем в высокие сезоны, такие как август и сентябрь. В этих условиях есть возможность обнаружить бюджетное и комфортное жилье с минимальной конкуренцией — при этом не только в удаленных районах, но и вблизи центра города, передает "Лента.ру".

Ранее эксперты озвучили информацию о значительном росте цен на аренду. Согласно этому, по итогам 2024 года стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась почти на одну треть (на 31,4 процента).

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.