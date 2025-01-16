Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эволюция на запястье: Apple сделает ставку на здоровье и безопасность в своих новых устройствах
Россиянам стало проще оформить шенгенские визы в 2025 году
Когда сажать перцы в 2025 году: лучшие дни по лунному календарю
Водители, регулярно нарушающие ПДД, будут платить больше за ОСАГО
Больше всего аренда жилья подорожала в Москве, Волгограде и Екатеринбурге
Идеальная техника упражнений: пошаговый гид к успеху
Паром из Петербурга в Калининград: сколько времени займет путь и какой маршрут
ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах
Из ниоткуда в никуда: аномальный сигнал от загадочной нейтронной звезды

Засор в трубах — не приговор! Способы, которые точно помогут

3:10
Недвижимость

Засоры в трубах — проблема, с которой сталкиваются не только жители старых домов, но и владельцы новостроек. Причины могут быть разными, но последствия всегда неприятные: от запаха до заливания соседей.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Как избавиться от засора без вызова сантехника и что делать, чтобы предотвратить их в будущем? Мы расскажем о самых эффективных народных способах.

Вода и соль — простое решение

Один из самых популярных методов — нагреть воду и аккуратно налить ее в слив. Для усиления эффекта можно перед этим насыпать в слив соль и оставить на 20-30 минут. Затем налейте горячую воду. Но будьте осторожны, этот метод не подойдет для пластиковых труб, так как высокая температура может их повредить. Если вода почти не сливается, то тепло будет уходить в мойку, и засор не устранится.

Сода и уксус: проверенный метод

Для более сильных засоров отлично работает смесь соды и уксуса. Просто засыпьте 200 г соды в слив, затем добавьте стакан уксуса и закройте слив пробкой. Реакция между этими веществами создаст пену, которая эффективно разъедает жир и другие загрязнения. Через 15-30 минут откройте слив и промойте горячей водой. Этот способ подходит для большинства засоров, но может не справиться с очень сильными блокировками.

Для сильных засоров: сода и хлор

Если обычная сода не справляется, можно усилить эффект. Смешайте 50 г обычной соды и 50 г кальцинированной, а затем добавьте 150 мл уксуса и хлора (можно использовать жидкий хлорный отбеливатель). Закройте слив пробкой и оставьте на полчаса. После этого промойте слив горячей водой. Этот метод подходит для более серьезных засоров и поможет избежать необходимости вызывать сантехника.

Каустическая сода — для трудных случаев

Если засор очень крепкий, можно воспользоваться едким натром (каустической содой). Однако с этим средством нужно быть очень осторожным. Наденьте перчатки и маску, откройте окно для вентиляции. Растворите 250 г каустической соды в 3 литрах горячей воды и аккуратно вылейте в слив. Оставьте на 3 часа, затем промойте холодной водой. Для особо трудных засоров используйте более концентрированный раствор (2-3 кг каустической соды на 12 литров воды) и оставьте на 4 часа.

Стиральный порошок и другие средства

Еще один простой и доступный способ — это стиральный порошок. Просто засыпьте 2 столовые ложки порошка в слив и поливайте его теплой водой в течение 5 минут. Также эффективно работают смеси из соли, лимонной и борной кислот, уксуса или даже аспирина. Эти народные средства не только помогут устранить засор, но и предотвратят появление жировых и известковых "бляшек" на стенках труб.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Треть туристов с билетами авиакомпании Flydubai отказались от поездок из-за отмены рейсов
Туризм
Треть туристов с билетами авиакомпании Flydubai отказались от поездок из-за отмены рейсов Аудио 
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Наука и техника
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Последние материалы
Идеальная техника упражнений: пошаговый гид к успеху
Паром из Петербурга в Калининград: сколько времени займет путь и какой маршрут
ФАС поддержала предложение о бесплатной питьевой воде в аэропортах
Из ниоткуда в никуда: аномальный сигнал от загадочной нейтронной звезды
Рецепт легендарных пышных венгерских блинчиков
7 важных вопросов перед подписанием договора аренды квартиры
Россиянам стало проще оформить шенгенскую визу
С чего следует начинать тренировки в зале?
Объятия с морем: Что такое айс-флоатинг и где им заняться в России
Первым делом — самолёты? Как в условиях санкций развивается авиапром России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.