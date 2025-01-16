Засор в трубах — не приговор! Способы, которые точно помогут

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Засоры в трубах — проблема, с которой сталкиваются не только жители старых домов, но и владельцы новостроек. Причины могут быть разными, но последствия всегда неприятные: от запаха до заливания соседей.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Как избавиться от засора без вызова сантехника и что делать, чтобы предотвратить их в будущем? Мы расскажем о самых эффективных народных способах.

Вода и соль — простое решение

Один из самых популярных методов — нагреть воду и аккуратно налить ее в слив. Для усиления эффекта можно перед этим насыпать в слив соль и оставить на 20-30 минут. Затем налейте горячую воду. Но будьте осторожны, этот метод не подойдет для пластиковых труб, так как высокая температура может их повредить. Если вода почти не сливается, то тепло будет уходить в мойку, и засор не устранится.

Сода и уксус: проверенный метод

Для более сильных засоров отлично работает смесь соды и уксуса. Просто засыпьте 200 г соды в слив, затем добавьте стакан уксуса и закройте слив пробкой. Реакция между этими веществами создаст пену, которая эффективно разъедает жир и другие загрязнения. Через 15-30 минут откройте слив и промойте горячей водой. Этот способ подходит для большинства засоров, но может не справиться с очень сильными блокировками.

Для сильных засоров: сода и хлор

Если обычная сода не справляется, можно усилить эффект. Смешайте 50 г обычной соды и 50 г кальцинированной, а затем добавьте 150 мл уксуса и хлора (можно использовать жидкий хлорный отбеливатель). Закройте слив пробкой и оставьте на полчаса. После этого промойте слив горячей водой. Этот метод подходит для более серьезных засоров и поможет избежать необходимости вызывать сантехника.

Каустическая сода — для трудных случаев

Если засор очень крепкий, можно воспользоваться едким натром (каустической содой). Однако с этим средством нужно быть очень осторожным. Наденьте перчатки и маску, откройте окно для вентиляции. Растворите 250 г каустической соды в 3 литрах горячей воды и аккуратно вылейте в слив. Оставьте на 3 часа, затем промойте холодной водой. Для особо трудных засоров используйте более концентрированный раствор (2-3 кг каустической соды на 12 литров воды) и оставьте на 4 часа.

Стиральный порошок и другие средства

Еще один простой и доступный способ — это стиральный порошок. Просто засыпьте 2 столовые ложки порошка в слив и поливайте его теплой водой в течение 5 минут. Также эффективно работают смеси из соли, лимонной и борной кислот, уксуса или даже аспирина. Эти народные средства не только помогут устранить засор, но и предотвратят появление жировых и известковых "бляшек" на стенках труб.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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