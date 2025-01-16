Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот как часто нужно стричь кончики. Советы парикмахеров
Эра ИИ: почему работодатели ищут людей с развитыми мягкими навыками
Рецепт необычного салата с запечённой тыквой
Спрос растёт — Макфа закупает муку у сторонних производителей
Глубокий присед без риска: как страховать себя правильно
Зимние испытания электрокаров: кто оказался лучшим
Три простых теста для проверки здоровья сердца, которые вы можете провести прямо сейчас
Стали известны подробности ограбления хоккеиста Малкина в США
Секрет богатого урожая: зачем поливать рассаду кефиром

Как не попасть под штраф: важные изменения для владельцев квартир в 2025 году

Недвижимость

С каждым годом законодательство меняется, и 2025 год не станет исключением. На этот раз новые правила касаются собственников жилья, а также арендаторов. Какие изменения ожидают владельцев квартир, и какие штрафы могут быть наложены за нарушения?

Деловая женщина за столом с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина за столом с документами

Нарушение правил пожарной безопасности

С 1 января 2025 года вступают в силу новые штрафы за нарушение пожарной безопасности. Если ранее владельцы квартир могли получить штраф до 10 тыс. рублей, то теперь сумма может увеличиться до 15 тыс. рублей.

"Жителям многоквартирных домов необходимо соблюдать правила безопасности. Например, не загораживать пожарные люки на балконах, не хранить в квартирах легко воспламеняющиеся жидкости и обеспечивать свободное открытие входной двери в подъезд", — говорит юрист Артем Ананьев.

Кроме того, владельцы квартир, которые решат изменить направление открытия входной двери, могут столкнуться с штрафом от 5 до 15 тыс. рублей. Эти изменения важны, так как в случае пожара дверь должна легко открываться для быстрого выхода жителей.

Жители многоквартирных домов также отвечают за общедомовое имущество. Если они нарушат правила и причинят ущерб, им придется восстанавливать имущество за свой счет, так как управляющая компания не будет нести ответственность.

Штрафы за неуплату налогов с продажи квартиры

С 1 января 2025 года увеличиваются штрафы за неуплату налогов при продаже недвижимости. В России вводится прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. В частности, если годовой доход превышает 2,4 млн рублей, на оставшуюся сумму будет начисляться ставка налога 15%, а для дохода более 5 млн рублей — 22%.

"Некоторые новые налоговые правила касаются доходов от продажи недвижимости. При продаже квартиры за сумму более 2,4 млн рублей граждане обязаны уплатить налог с этой суммы, а также дополнительный налог по ставке 15% с остаточной суммы дохода", — объясняет юрист Алина Шлеева.

Если гражданин не уплатит налог с дохода от продажи квартиры, ему может быть начислен штраф в размере 40% от суммы налога. Например, если квартира была продана за 3 млн рублей, налог с этого дохода составит 312 тыс. рублей, а дополнительный налог будет начислен с оставшейся суммы. Штраф за неуплату может достигать значительных сумм.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Недвижимость
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой Аудио 
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Шоу-бизнес
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана Аудио 
Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая
Садоводство, цветоводство
Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая Аудио 
Популярное
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы

В третьей декаде января центральные регионы России, включая столицу, могут столкнуться со значительным понижением температуры.

Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер Русины — секретное оружие России, пока не задействованное Любовь Степушова Сводка с фронта: ВС РФ перерезали ж/д пути Днепропетровск — Покровск, групповой удар по объектам газовой инфраструктуры Украины Дмитрий Плотников
Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Последние материалы
Эра ИИ: почему работодатели ищут людей с развитыми мягкими навыками
Как не попасть под штраф: важные изменения для владельцев квартир в 2025 году
Рецепт необычного салата с запечённой тыквой
Спрос растёт — Макфа закупает муку у сторонних производителей
Глубокий присед без риска: как страховать себя правильно
Зимние испытания электрокаров: кто оказался лучшим
Три простых теста для проверки здоровья сердца, которые вы можете провести прямо сейчас
Стали известны подробности ограбления хоккеиста Малкина в США
Секрет богатого урожая: зачем поливать рассаду кефиром
Сыр из сырого молока может вызвать осложнения вплоть до летального исхода: кто в зоне риска?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.