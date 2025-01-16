Как не попасть под штраф: важные изменения для владельцев квартир в 2025 году

С каждым годом законодательство меняется, и 2025 год не станет исключением. На этот раз новые правила касаются собственников жилья, а также арендаторов. Какие изменения ожидают владельцев квартир, и какие штрафы могут быть наложены за нарушения?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина за столом с документами

Нарушение правил пожарной безопасности

С 1 января 2025 года вступают в силу новые штрафы за нарушение пожарной безопасности. Если ранее владельцы квартир могли получить штраф до 10 тыс. рублей, то теперь сумма может увеличиться до 15 тыс. рублей.

"Жителям многоквартирных домов необходимо соблюдать правила безопасности. Например, не загораживать пожарные люки на балконах, не хранить в квартирах легко воспламеняющиеся жидкости и обеспечивать свободное открытие входной двери в подъезд", — говорит юрист Артем Ананьев.

Кроме того, владельцы квартир, которые решат изменить направление открытия входной двери, могут столкнуться с штрафом от 5 до 15 тыс. рублей. Эти изменения важны, так как в случае пожара дверь должна легко открываться для быстрого выхода жителей.

Жители многоквартирных домов также отвечают за общедомовое имущество. Если они нарушат правила и причинят ущерб, им придется восстанавливать имущество за свой счет, так как управляющая компания не будет нести ответственность.

Штрафы за неуплату налогов с продажи квартиры

С 1 января 2025 года увеличиваются штрафы за неуплату налогов при продаже недвижимости. В России вводится прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. В частности, если годовой доход превышает 2,4 млн рублей, на оставшуюся сумму будет начисляться ставка налога 15%, а для дохода более 5 млн рублей — 22%.

"Некоторые новые налоговые правила касаются доходов от продажи недвижимости. При продаже квартиры за сумму более 2,4 млн рублей граждане обязаны уплатить налог с этой суммы, а также дополнительный налог по ставке 15% с остаточной суммы дохода", — объясняет юрист Алина Шлеева.

Если гражданин не уплатит налог с дохода от продажи квартиры, ему может быть начислен штраф в размере 40% от суммы налога. Например, если квартира была продана за 3 млн рублей, налог с этого дохода составит 312 тыс. рублей, а дополнительный налог будет начислен с оставшейся суммы. Штраф за неуплату может достигать значительных сумм.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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