7 важных вопросов перед подписанием договора аренды квартиры

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед тем как подписать договор аренды, важно задать несколько ключевых вопросов, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. О чем стоит поговорить с собственником жилья? Вот семь вопросов, которые помогут вам разобраться в условиях аренды и избежать проблем.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

1. Что входит в стоимость аренды

Первое, что стоит уточнить, — что именно включает в себя арендная плата.

"Не забудьте договориться о том, какие расходы вы обязаны покрывать отдельно, а что уже включено в арендную ставку", — объясняет Оксана Полякова, заместитель директора по аренде квартир в компании "Инком-Недвижимость".

Например, часто арендатор оплачивает электричество и воду, а также интернет. Все эти моменты должны быть прописаны в договоре, чтобы избежать недоразумений по поводу оплаты коммунальных услуг.

2. Почему съехали предыдущие жильцы

Этот вопрос поможет вам понять, что происходит с квартирой.

"Если квартира пересдается часто, значит, есть причины. А вот если жильцы прожили долго и съехали, потому что купили свое жилье, скорее всего, с квартирой все в порядке", — добавляет Юлия Дымова, директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet.

3. Можно ли сделать ремонт

Прежде чем менять что-то в квартире, обязательно обсудите этот момент с собственником. Все согласования по ремонту должны быть оформлены письменно, чтобы избежать недоразумений и обвинений в порче имущества. Если вы хотите провести ремонт, оговорите с арендодателем, кто будет закупать материалы и кто несет ответственность за их стоимость.

4. Кто ваши соседи

Порой соседство может оказать значительное влияние на комфорт проживания. Оксана Полякова советует обратить внимание на состояние лестничной площадки и соседние квартиры. "Если все выглядит чисто и аккуратно, скорее всего, соседи не создадут проблем", — говорит она.

5. Какой интернет в доме

Если вы работаете удаленно, этот вопрос особенно важен. Уточните у владельца, какой провайдер обслуживает квартиру, и поинтересуйтесь, есть ли возможность подключиться к другому провайдеру в случае необходимости.

6. Какой климат в квартире

Узнайте, не холодно ли в квартире зимой и не жарко ли летом. В отопительный сезон важно проверить, как работают батареи. Если отопление недостаточное, уточните у арендодателя возможность приобретения обогревателя. Если квартира сдается летом и очень жарко, стоит договориться о кондиционере.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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