Засорился слив? Найдено решение без химикатов, которое сработает уже через минуту

Если слив в раковине забился и вода не уходит, не торопитесь прибегать к химикатам. Вместо этого попробуйте натуральный и безопасный способ очистки с помощью простых ингредиентов, которые есть в каждом доме. Пищевая сода, соль и уксус — это идеальная смесь для борьбы с засорами и неприятными запахами.
Для профилактики засорений достаточно регулярно чистить канализацию — достаточно раз в месяц или раз в две недели, если вы часто готовите. Этот уход поможет избежать больших проблем с трубами и обеспечит долговечность вашей сантехники.
Этот способ безопасен для труб и экологии, и, кроме того, сэкономит вам деньги, заменив дорогостоящие средства для очистки, пишет журнал Receptar.
Со́да — Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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