Засорился слив? Найдено решение без химикатов, которое сработает уже через минуту

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если слив в раковине забился и вода не уходит, не торопитесь прибегать к химикатам. Вместо этого попробуйте натуральный и безопасный способ очистки с помощью простых ингредиентов, которые есть в каждом доме. Пищевая сода, соль и уксус — это идеальная смесь для борьбы с засорами и неприятными запахами.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Для профилактики засорений достаточно регулярно чистить канализацию — достаточно раз в месяц или раз в две недели, если вы часто готовите. Этот уход поможет избежать больших проблем с трубами и обеспечит долговечность вашей сантехники.

Простой рецепт для чистки слива

Всыпьте полстакана соды в слив. Добавьте полстакана соли, которая помогает избавиться от отложений. Влейте полстакана уксуса, и смесь начнёт пузыриться, очищая трубы. Подождите десять минут и промойте горячей водой. Если вы не любите запах уксуса, замените его на лимонный сок, который не только очищает, но и придаёт свежесть.

Этот способ безопасен для труб и экологии, и, кроме того, сэкономит вам деньги, заменив дорогостоящие средства для очистки, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Со́да — Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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