Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать волосы сильными и блестящими: борьба с сечением
Почему зимняя прививка может быть вашим ключом к новым сортам плодов?
Как собака влияет на привычки и отдых владельцев
Телята помогли спасти маму-корову, провалившуюся под лёд
Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая
Минеральная вода: секрет лечения гастрита и анемии
В Москве похолодает, но морозов не ожидается
Не дайте себя обмануть: 7 шагов к выгодной покупке подержанного автомобиля
Как правильно добавлять сливки и сметану в горячие блюда, чтобы они не свернулись

Засорился слив? Найдено решение без химикатов, которое сработает уже через минуту

1:14
Недвижимость

Если слив в раковине забился и вода не уходит, не торопитесь прибегать к химикатам. Вместо этого попробуйте натуральный и безопасный способ очистки с помощью простых ингредиентов, которые есть в каждом доме. Пищевая сода, соль и уксус — это идеальная смесь для борьбы с засорами и неприятными запахами.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Для профилактики засорений достаточно регулярно чистить канализацию — достаточно раз в месяц или раз в две недели, если вы часто готовите. Этот уход поможет избежать больших проблем с трубами и обеспечит долговечность вашей сантехники.

Простой рецепт для чистки слива

  1. Всыпьте полстакана соды в слив.
  2. Добавьте полстакана соли, которая помогает избавиться от отложений.
  3. Влейте полстакана уксуса, и смесь начнёт пузыриться, очищая трубы.
  4. Подождите десять минут и промойте горячей водой. Если вы не любите запах уксуса, замените его на лимонный сок, который не только очищает, но и придаёт свежесть.

Этот способ безопасен для труб и экологии, и, кроме того, сэкономит вам деньги, заменив дорогостоящие средства для очистки, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Со́даПищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO3.

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Авто
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза Аудио 
Путешествие на райский остров: туристам предложили альтернативу Бали и Таиланду
Туризм
Путешествие на райский остров: туристам предложили альтернативу Бали и Таиланду
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Последние материалы
Как сделать волосы сильными и блестящими: борьба с сечением
Почему зимняя прививка может быть вашим ключом к новым сортам плодов?
Как собака влияет на привычки и отдых владельцев
Телята помогли спасти маму-корову, провалившуюся под лёд
Три лучших сорта огурцов для сладкого и хрустящего урожая
Минеральная вода: секрет лечения гастрита и анемии
В Москве похолодает, но морозов не ожидается
Засорился слив? Найдено решение без химикатов, которое сработает уже через минуту
Не дайте себя обмануть: 7 шагов к выгодной покупке подержанного автомобиля
Как правильно добавлять сливки и сметану в горячие блюда, чтобы они не свернулись
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.