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Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего

1:13
Недвижимость

Представьте дом без традиционного отопления, газа, радиаторов и теплового насоса. Возможно ли это? В Германии появился новый строительный феномен — дом ZiHaus, который предлагает революционные решения для современных жилищных условий.

Крыша дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Крыша дома

ZiHaus — это кирпичный дом, который сочетает экологичность и инновационные строительные методы. В этом доме не нужны радиаторы, так как кирпич обладает свойством накапливать тепло в теплые дни и сохранять его для зимы, а также охлаждать в летнюю жару. Это позволяет избавиться от необходимости в отоплении и кондиционировании.

Что ещё удивительнее, ZiHaus самодостаточен благодаря фотоэлектрической системе и небольшой ветряной турбине, которые обеспечивают его энергией, не зависимой от сети. Кроме того, строительные материалы, такие как пеностекло для утепления, подчеркивают внимание к экологии.

Сейчас дом находится на стадии эксперимента, и если проект окажется успешным, он может стать не только экономически выгодным, но и экологически безопасным решением для будущих поколений, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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