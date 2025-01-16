Как хранить картофель: советы, которые продлят ему жизнь

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Опытные огородники знают, как правильно хранить картофель до следующего урожая. Но что делать тем, кто покупает мешок картошки на зиму или получает ее в подарок? Если клубни начинают прорастать или гнить, эти советы помогут сохранить их свежесть.

Фото: flickr.com by Donna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проросший картофель

Во-первых, храните картофель в сухом месте при температуре 7-10°C. При более низкой температуре (но не ниже 4,5°C) он сохранит свои свойства, но резкие перепады могут вызвать гниение или рост побегов.

Темнота тоже важна: свет способствует появлению соланина, который придает картофелю горький вкус и окрашивает его в зеленый цвет. Если у вас нет погреба, подойдет шкаф или кладовая, где темно и прохладно.

Не мойте картофель перед хранением. Влага на кожуре вызывает быстрое гниение. Вместо пластиковых пакетов используйте картонные коробки, бумажные или сетчатые мешки, хлопчатобумажные ткани или плетеные корзины для вентиляции.

Есть и неожиданные способы продлить свежесть. Попробуйте положить к картофелю пакетик с шалфеем, розмарином или лавандой — натуральные эфирные масла защищают от гниения. А эфирное масло мяты перечной, нанесенное на салфетку, замедляет прорастание. Обновляйте салфетку каждые три недели.

И наконец, держите картофель подальше от фруктов и овощей, особенно яблок и лука. Они выделяют газ этилен, который ускоряет прорастание и размягчает клубни, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.



По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.