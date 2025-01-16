Как хранить картофель: советы, которые продлят ему жизнь

Опытные огородники знают, как правильно хранить картофель до следующего урожая. Но что делать тем, кто покупает мешок картошки на зиму или получает ее в подарок? Если клубни начинают прорастать или гнить, эти советы помогут сохранить их свежесть.
Во-первых, храните картофель в сухом месте при температуре 7-10°C. При более низкой температуре (но не ниже 4,5°C) он сохранит свои свойства, но резкие перепады могут вызвать гниение или рост побегов.
Темнота тоже важна: свет способствует появлению соланина, который придает картофелю горький вкус и окрашивает его в зеленый цвет. Если у вас нет погреба, подойдет шкаф или кладовая, где темно и прохладно.
Не мойте картофель перед хранением. Влага на кожуре вызывает быстрое гниение. Вместо пластиковых пакетов используйте картонные коробки, бумажные или сетчатые мешки, хлопчатобумажные ткани или плетеные корзины для вентиляции.
Есть и неожиданные способы продлить свежесть. Попробуйте положить к картофелю пакетик с шалфеем, розмарином или лавандой — натуральные эфирные масла защищают от гниения. А эфирное масло мяты перечной, нанесенное на салфетку, замедляет прорастание. Обновляйте салфетку каждые три недели.
И наконец, держите картофель подальше от фруктов и овощей, особенно яблок и лука. Они выделяют газ этилен, который ускоряет прорастание и размягчает клубни, пишет журнал Receptar.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.
По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.
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