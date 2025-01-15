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Новостройки vs вторичка: что выбрать в 2025 году?

0:54
Недвижимость

В 2025 году вторичное жильё в Новосибирске подорожало на 8%, а новостройки — на 15%. Основные причины — удорожание стройматериалов и рост кредитных ставок.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Аналитик Сергей Николаев поясняет, что ключевая ставка напрямую влияет на стоимость проектного финансирования, что, в свою очередь, повышает цену квадратного метра.

Несмотря на подорожание, спрос на новостройки остаётся высоким благодаря семейной ипотеке. Разница в стоимости с "вторичкой" составляет около 20%, но современные технологии и качество новостроек оправдывают их цену, пишет "Сиб.фм".

На рынке аренды ситуация тоже напряженная: цены взлетели из-за того, что многие покупатели отказались от ипотеки, выбирая съёмное жильё как более доступный вариант.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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