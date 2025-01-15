Дёшево, но сердито: где в Новосибирске купить квартиру за 3 миллиона

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жильё в Новосибирске становится всё менее доступным, вынуждая жителей города искать бюджетные варианты в новостройках. Цены на недвижимость продолжают расти, а ипотечные ставки на уровне 26-28% делают покупку собственного жилья сложной задачей. Анализ показал, что доступные квартиры редко сочетают низкую стоимость с комфортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

На рынке города насчитывается более 13 000 квартир в новостройках, из которых только 1 800 уже сданы. Большинство предложений — это компактные студии и однокомнатные квартиры (около 8 300 объектов), пишет atas.info.

1. ЖК "Плющихинский"

Здесь находится самое бюджетное жильё - цены стартуют от 2,8 млн рублей. Однако район известен как "сибирское гетто" из-за плотной застройки и крошечных квартир. Например, студия площадью 33,58 м² имеет жилую зону всего 20,4 м², а кухня совмещена с комнатой. Район удалён от центра, дорога занимает 30-40 минут на общественном транспорте.

2. ЖК "Деловой квартал"

Однокомнатная квартира за 3,4 млн рублей находится на ул. Дуси Ковальчук, в 7 минутах пешком от метро. Общая площадь — 32 м², с чистовой отделкой. Основной недостаток — статус долгостроя, так как строительство остановилось в 2018 году.

3. ЖК "Азимут"

Квартира площадью 25,7 м² за 3,5 млн рублей расположена в Ленинском районе. Несмотря на компактность, застройщик отмечает хорошую шумоизоляцию. Однако жалобы жильцов на плохое обслуживание, грязь и трещины в стенах вызывают сомнения в качестве жилья.

4. ЖК "NOVA-апарт"

Апартаменты в Октябрьском районе стоят 3,55 млн рублей за 26,15 м². Планировка подходит только для одного человека, а инфраструктура и близость к метро выглядят единственными плюсами.

5. ЖК "Семейный квартал"

Квартира площадью 39,8 м² за 3,65 млн рублей имеет раздельную кухню и жилую комнату. Однако удалённость от центра (до 3 часов в час пик) снижает её привлекательность.

Тенденции и проблемы рынка

Рост ипотечных ставок и цен на недвижимость создаёт серьёзные препятствия для покупателей. Эксперты отмечают, что застройщики ориентируются на студии и однокомнатные квартиры, которые редко удовлетворяют потребности семей.

"Доступное жильё исчезает, а покупатели вынуждены выбирать между низкой ценой и комфортом. Для большинства граждан квартира становится либо дорогостоящей инвестицией, либо компромиссом", — комментирует аналитик Иван Смирнов.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.



Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



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