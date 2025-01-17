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Массовые московские новостройки стали доступнее

2:49
Недвижимость

В декабре 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках Москвы и Новой Москвы составила в среднем 534,7 тысячи рублей. Это на 2,4% больше, чем в ноябре. Массовые новостройки подешевели на 2,3%, достигнув 324,5 тысячи рублей за квадратный метр, как сообщил Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум".

Микрорайон Царицыно в Бирюлево Восточном
Фото: commons.wikimedia.org by Akkit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Микрорайон Царицыно в Бирюлево Восточном

Цены на жилье бизнес-класса снизились на 0,3%, до 461,3 тысячи рублей за квадратный метр. Премиальные новостройки подорожали на 5%, достигнув 785,2 тысячи рублей за квадратный метр. Элитные и делюкс-комплексы выросли в цене на 1,8% до 2,18 миллиона рублей за квадратный метр. В Новой Москве средняя стоимость квадратного метра сократилась на 0,1%, до 250 тысяч рублей, сообщает Газета.Ru.

Самое значительное изменение цен произошло в Центральном административном округе, где квадратный метр подорожал на 5,6%, до 1,67 миллиона рублей, и в Северо-Западном административном округе, где средняя цена снизилась на 5,2%, до 488,4 тысячи рублей.

По словам Сырцова, массовые и бизнес-класс новостройки подешевели из-за увеличения скидок. Цены в Новой Москве остались почти неизменными из-за уменьшения предложения в строящихся корпусах. Премиальные и элитные комплексы дорожали из-за интереса состоятельных покупателей к надежным активам.

За год массовые новостройки подешевели на 0,9%. В остальных сегментах цены выросли: бизнес-класс — на 4,9%, премиум-класс — на 19,8%, элитный и делюкс-сегмент — на 16%, Новая Москва — на 3%. Сырцов объяснил снижение цен на массовое жилье окончанием льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 года. Новостройки бизнес-класса и Новой Москвы дорожали медленнее инфляции, несмотря на скидки, из-за недоступных кредитов. Клиенты премиального и элитного сегментов чаще выбирали рассрочки, а девелоперы повышали цены из-за роста себестоимости строительства и активного спроса.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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