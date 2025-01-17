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Почему не стоит использовать шампунь для стирки одежды

1:52
Недвижимость

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, почему не стоит использовать шампуни для стирки одежды в стиральных машинах.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

По словам эксперта, шампуни содержат мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые хорошо удаляют загрязнения с волос, но недостаточно эффективны для стирки тканей. Средства для стирки имеют щелочную среду, что помогает справляться с жировыми и другими загрязнениями, тогда как у шампуней она нейтральная. Это снижает их эффективность в борьбе с грязью на одежде. В результате вещи могут оставаться грязными или очищаться частично, требуя повторной стирки.

Кроме того, шампуни образуют большое количество пены, которая заполняет барабан стиральной машины и мешает её работе. Это затрудняет полоскание и может привести к тому, что остатки моющего средства останутся на одежде. Такие остатки могут вызывать раздражения и аллергические реакции на коже, сообщает Газета.Ru.

Избыток пены также может привести к засорению фильтров, насоса и других внутренних механизмов стиральной машины, что со временем может привести к её поломке, подчеркнул эксперт.

"Использование шампуня вместо предназначенного для стирки средства может привести к большему загрязнению водных ресурсов и нарушению экологического баланса, так как средства для волос содержат больше химических добавок", — заметил Дорохов.

Наконец, экономически использование шампуня для стирки также нецелесообразно. Шампуни стоят дороже, чем стиральные порошки или гели, и их использование не только неэффективно, но и экономически невыгодно, добавил спеицалист.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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