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Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет

0:59
Недвижимость

Как правильно чистить унитаз солью

Поваренную соль можно использовать для очистки и удаления пятен. Профессионалы советуют насыпать соль в раковину и унитаз, чтобы устранить небольшие засоры и неприятные запахи. Это также хорошее средство для предотвращения засорения канализации и труб.

соль
Фото: pxhere
соль

Обычная соль легко удаляет грязь и жировые отложения, что крайне полезно на кухне. Для туалета соль выступает в качестве качественного дезинфицирующего средства.

Соль не содержит агрессивных химических веществ, что делает ее более безопасной для окружающей среды. Для того чтобы прочистить забитую канализационную трубу, понадобится один стакан поваренной соли. Вылейте это в слив унитаза и сразу же добавьте два литра кипятка.

Далее нужно выйти из туалета на 15 минут, а затем снова вылить в канализацию три-четыре литра теплой воды.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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