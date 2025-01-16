В каком случае лучше выбирать кровать с изголовьем, а в каком — без него: простое правило

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зачем нужно изголовье кровати

Изголовье — это спинка или верхняя часть кровати, которая служит опорой для изголовья и декоративным элементом. Изголовье имеет плоскую форму, чтобы плотно прилегать к поверхности.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение в спальной комнате

Изголовье кровати — это ось визуальной симметрии. Именно от этого элемента взгляд устремляется вглубь комнаты, оценивает стиль, отделку, обстановку и возвращается снова к кровати.

Какая кровать лучше: с мягким изголовьем или без него

Наличие изголовья кровати не обязательно. Тем не менее изголовья кроватей могут обеспечить дополнительную поддержку, предотвратить повреждение стен и улучшить декор вашей спальни.

Кровать с мягким изголовьем выглядит уютно, да и пользоваться такой мебелью удобнее. Вы можете облокотиться на мягкую спинку, чтобы почитать книгу в постели перед сном или насладиться утренним кофе. Кроме того, некоторые даже любят работать за ноутбуком, сидя в постели. Благодаря изголовью ваша подушка останется на месте и не попадет между кроватью и стеной.

Где должно быть изголовье кровати

Кровать должна иметь изголовье, желательно прямоугольной формы, выполненное из натуральных материалов. Встаньте у стены, но не перед дверью. Его нужно расположить так, чтобы голова спящего была обращена на север, а вход был виден со спального места. Лучше всего подойдет дальний угол по диагонали от двери.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.



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