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В каком случае лучше выбирать кровать с изголовьем, а в каком — без него: простое правило

1:33
Недвижимость

Зачем нужно изголовье кровати

Изголовье — это спинка или верхняя часть кровати, которая служит опорой для изголовья и декоративным элементом. Изголовье имеет плоскую форму, чтобы плотно прилегать к поверхности.

Растение в спальной комнате
Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение в спальной комнате

Изголовье кровати — это ось визуальной симметрии. Именно от этого элемента взгляд устремляется вглубь комнаты, оценивает стиль, отделку, обстановку и возвращается снова к кровати.

Какая кровать лучше: с мягким изголовьем или без него

Наличие изголовья кровати не обязательно. Тем не менее изголовья кроватей могут обеспечить дополнительную поддержку, предотвратить повреждение стен и улучшить декор вашей спальни.

Кровать с мягким изголовьем выглядит уютно, да и пользоваться такой мебелью удобнее. Вы можете облокотиться на мягкую спинку, чтобы почитать книгу в постели перед сном или насладиться утренним кофе. Кроме того, некоторые даже любят работать за ноутбуком, сидя в постели.  Благодаря изголовью ваша подушка останется на месте и не попадет между кроватью и стеной.

Где должно быть изголовье кровати

Кровать должна иметь изголовье, желательно прямоугольной формы, выполненное из натуральных материалов. Встаньте у стены, но не перед дверью. Его нужно расположить так, чтобы голова спящего была обращена на север, а вход был виден со спального места. Лучше всего подойдет дальний угол по диагонали от двери.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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