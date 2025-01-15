Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40 процентов

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году россияне значительно снизили интерес к ипотечным кредитам — объем выданных жилищных займов упал почти на 40%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

В результате деятельности за минувший год российские кредитные учреждения оформило 1,3 миллиона ипотек на общую сумму 4,9 триллиона рублей. Этот результат на 36% ниже по количеству и на 37% по денежным показателям по сравнению с 2023 годом. Кроме того, цифры 2024 года приблизились к уровням кризисного 2022 года.

Максимальное число кредитов было выдано по программам с льготными условиями — 636 тысяч на сумму 3,4 триллиона рублей. Тем не менее, даже этот показатель оказался на 33% ниже аналогичных данных за 2023 год. Эти данные предоставил аналитический центр "Дом.РФ", как сообщает РБК.

Согласно прогнозам, в 2025 году, при условии средней ключевой ставки на уровне 20%, выдача ипотек может дополнительно сократиться до 1-1,2 миллиона кредитов.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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