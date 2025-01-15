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В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться

Недвижимость

В первом полугодии 2025 года ожидается стабилизация цен на аренду квартир в России. Этот процесс, как предполагается, продлится до весны, после чего ценовая политика вновь будет зависеть от инфляции и уровня ключевой ставки.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Эти прогнозы озвучил Константин Апрелев, почётный член Российской гильдии риелторов, в своём интервью для НСН. Стоимость аренды активно увеличивалась с августа по ноябрь 2024 года, однако в декабре началось её снижение. Риелтор объяснил это явление снижением сезонного спроса и тем, что сохранился лишь спрос, вызванный невозможностью получить доступную ипотеку.

До наступления весны, по словам Апрелева, тенденция к стабилизации арендного рынка будет сохраняться, а затем цены будут колебаться в зависимости от уровня инфляции и изменений ключевой процентной ставки.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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