В первом полугодии цены на аренду жилья в России могут стабилизироваться

В первом полугодии 2025 года ожидается стабилизация цен на аренду квартир в России. Этот процесс, как предполагается, продлится до весны, после чего ценовая политика вновь будет зависеть от инфляции и уровня ключевой ставки.
Эти прогнозы озвучил Константин Апрелев, почётный член Российской гильдии риелторов, в своём интервью для НСН. Стоимость аренды активно увеличивалась с августа по ноябрь 2024 года, однако в декабре началось её снижение. Риелтор объяснил это явление снижением сезонного спроса и тем, что сохранился лишь спрос, вызванный невозможностью получить доступную ипотеку.
До наступления весны, по словам Апрелева, тенденция к стабилизации арендного рынка будет сохраняться, а затем цены будут колебаться в зависимости от уровня инфляции и изменений ключевой процентной ставки.
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