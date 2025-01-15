Вот как модернизировать камин, чтобы он соответствовал последним нормам

Функциональный камин способен стать не только стильным акцентом интерьера, но и надежным источником тепла. Однако прежде чем приступить к его строительству или модернизации, необходимо внимательно соблюдать все нормативы и привлекать профессионалов.
Важно правильно подобрать размеры камина и дымохода, обеспечить минимальные расстояния от легковоспламеняющихся материалов и установить негорючие покрытия в зоне вокруг камина.
Для защиты дымохода от высоких температур и химических воздействий он должен быть оборудован металлическим или керамическим вкладышем.
Особое внимание следует уделить требованиям Ecodesign, регулирующим выбросы и эффективность сгорания. Убедитесь, что у монтажников есть сертификаты соответствия, а также документы, подтверждающие выполненные работы, которые пригодятся для страховых компаний.
Сертифицированные специалисты не только обеспечат безопасность, но и помогут выбрать экологичные и экономичные решения, пишет журнал Receptar.
Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня.
Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.
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