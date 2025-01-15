Вот как модернизировать камин, чтобы он соответствовал последним нормам

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Функциональный камин способен стать не только стильным акцентом интерьера, но и надежным источником тепла. Однако прежде чем приступить к его строительству или модернизации, необходимо внимательно соблюдать все нормативы и привлекать профессионалов.

Фото: flickr.com by Robbie Sproule, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Камин

Важно правильно подобрать размеры камина и дымохода, обеспечить минимальные расстояния от легковоспламеняющихся материалов и установить негорючие покрытия в зоне вокруг камина.

Для защиты дымохода от высоких температур и химических воздействий он должен быть оборудован металлическим или керамическим вкладышем.

Особое внимание следует уделить требованиям Ecodesign, регулирующим выбросы и эффективность сгорания. Убедитесь, что у монтажников есть сертификаты соответствия, а также документы, подтверждающие выполненные работы, которые пригодятся для страховых компаний.

Сертифицированные специалисты не только обеспечат безопасность, но и помогут выбрать экологичные и экономичные решения, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня.



Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.



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