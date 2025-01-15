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Вот что делать, если слив для душа плохо пахнет

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Недвижимость

Ваш дом сияет чистотой, но запах из слива нарушает идиллию? Эта проблема имеет простое решение. Регулярная профилактика спасёт вас от большинства неприятностей.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Используйте дренажные фильтры, чтобы задерживать волосы и остатки пищи, и не забывайте промывать стоки горячей водой с моющим средством. Главное правило — никогда не выливайте жир в слив. После остывания собирайте его в бутылки и сдавайте в специальные пункты приёма.

Если запах уже появился, помогут таблетки для септика. Раскрошите одну таблетку, высыпьте в слив и оставьте на ночь — бактерии разложат отложения и устранит неприятные запахи на длительное время.

Для срочного, но временного решения можно использовать уксус или соду, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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