Вот что делать, если слив для душа плохо пахнет

Ваш дом сияет чистотой, но запах из слива нарушает идиллию? Эта проблема имеет простое решение. Регулярная профилактика спасёт вас от большинства неприятностей.
Используйте дренажные фильтры, чтобы задерживать волосы и остатки пищи, и не забывайте промывать стоки горячей водой с моющим средством. Главное правило — никогда не выливайте жир в слив. После остывания собирайте его в бутылки и сдавайте в специальные пункты приёма.
Если запах уже появился, помогут таблетки для септика. Раскрошите одну таблетку, высыпьте в слив и оставьте на ночь — бактерии разложат отложения и устранит неприятные запахи на длительное время.
Для срочного, но временного решения можно использовать уксус или соду, пишет журнал Receptar.
Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
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