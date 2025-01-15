Этим пяти продуктам холод не нужен: не кладите их в холодильник!

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все продукты нужно хранить в холодильнике, ведь для некоторых холодная среда губительна. Это касается картофеля, помидоров, лука, чеснока, авокадо и даже кофе.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Картофель. Холод разрушает крахмал, превращая его в сахар, а также способствует образованию канцерогенного акриламида. Храните его в темном и сухом месте.

Помидоры. В холодильнике они теряют текстуру и становятся мучнистыми. Лучше оставьте их на столе.

Лук и чеснок. Им нужна сухая среда. Влажность холодильника приводит к гниению. Держите их в тканевых мешочках или ящиках.

Авокадо. Чтобы оно созрело и раскрыло вкус, храните его при комнатной температуре.

Кофе. Холод усиливает влагу, что портит вкус и аромат зерен. Храните их в плотно закрытой упаковке в шкафу.

Кроме того, избегайте холодильника для мёда, хлеба, бананов, персиков и арбуза — им место на кухонных полках.

Уточнения

Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»).



Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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