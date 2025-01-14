Неожиданный лайфхак: зачем класть чеснок в унитаз на ночь?

Чеснок — не только кулинарный помощник, но и находка для дома. Его антибактериальные и противогрибковые свойства делают его идеальным средством для чистки.
Всего несколько зубчиков чеснока могут не только устранить бактерии в унитазе, но и справиться с неприятными запахами.
Просто измельчите чеснок, залейте горячей водой и вылейте смесь в унитаз. Оставьте на ночь, а утром очистите поверхность щёткой. Это натуральный и недорогой способ поддерживать гигиену без вреда для экологии, пишет журнал Receptar.
Хотя чеснок не заменит мощные чистящие средства против налёта, он станет отличным дополнением к уходу. Этот метод, знакомый ещё нашим бабушкам, идеален для тех, кто ценит простые и экологичные решения.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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