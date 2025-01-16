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Чистота без излишков: что не нужно часто стирать и протирать

2:37
Недвижимость

Каждая хозяйка стремится поддерживать чистоту и уют в доме, регулярно стирая одежду и протирая поверхности. Однако, не все вещи требуют такой частой уборки. Избыточный уход может даже навредить некоторым предметам, снижая их долговечность и качество. Давайте разберёмся, какие вещи стоит очищать реже, сохраняя их в идеальном состоянии.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

Полотенца: меньше значит лучше

Многие хозяйки стирают полотенца для рук 2-3 раза в неделю, но этого вполне достаточно. Для таких полотенец достаточно одной стирки раз в неделю. Полотенца для вытирания тела можно стирать после 3-4 использований. Это помогает сохранить мягкость и впитывающие свойства ткани, предотвращая излишнее изнашивание.

Джинсы: носите дольше

Не стоит отправлять джинсы в стиральную машину после каждого ношения. Они прекрасно сохраняют форму и цвет даже после 7 раз в использовании. Если джинсы начинают неприятно пахнуть, заморозьте их на ночь в морозильной камере. Этот простой способ эффективно устраняет запахи без лишних затрат времени и средств.

Кухонная плита: бережный подход

Кухонную плиту не нужно протирать ежедневно, особенно агрессивными чистящими средствами. Для удаления капель используйте обычную салфетку или мягкую ткань. Тщательное очищение поверхности следует проводить не чаще двух раз в месяц, чтобы избежать повреждения покрытия.

Зеркала: минимальная частота уборки

Чистка зеркал ежедневно может привести к износу отражающих поверхностей из-за воздействия бытовой химии. Достаточно протирать их еженедельно мягкими средствами для стекол, чтобы сохранить их блеск и чистоту без повреждений.

Мягкая мебель: экономия усилий

Мягкая мебель, такая как диваны и кресла, требует минимального ухода. Достаточно проводить чистку 2-3 раза в год. Частая чистка может привести к повреждению обивки и снижению её эстетического вида. Используйте пылесос с мягкой насадкой и специализированные средства для ухода за тканью.

Заключение

Бережный подход к уборке не только сохраняет вещи в отличном состоянии, но и экономит ваше время и средства. Определите, какие предметы в вашем доме требуют минимального ухода, и наслаждайтесь чистотой и уютом без лишних хлопот.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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