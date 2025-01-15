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Натуральные методы ухода за раковиной из нержавеющей стали

1:37
Недвижимость

Нержавеющая сталь — один из самых практичных материалов для кухонных раковин. Однако, чтобы она долго радовала своим блеском, необходим регулярный и грамотный уход. Не обязательно тратиться на дорогую химию: можно легко приготовить эффективное чистящее средство в домашних условиях.

Мойка
Фото: commons.wikimedia. org by Blancogmbh+cokg, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мойка

Натуральное средство из уксуса и соли

Для удаления налета смешайте столовый уксус с мелкой солью до состояния густой пасты. Нанесите получившуюся смесь на поверхность раковины и оставьте на 20-30 минут. После этого тщательно протрите раковину губкой, смойте остатки водой и наслаждайтесь чистотой. Этот простой рецепт поможет сохранить вашу раковину без разводов и пятен.

Удаление жира с помощью соды

Если на раковине образовался толстый слой жира, используйте соду. Смешайте пекарский порошок с крахмалом в равных пропорциях и добавьте немного воды, чтобы получить пасту. Окуните губку в смесь и протрите загрязненные участки. После тщательного мытья вытрите раковину насухо. Такой метод не только эффективно удаляет жир, но и предотвращает появление новых загрязнений.

Дополнительные советы

Регулярное очищение раковины предотвратит накопление грязи и бактерий. Используйте мягкие губки и неабразивные средства, чтобы не повредить поверхность нержавеющей стали. Также рекомендуется протирать раковину сухой тканью после каждого мытья для поддержания блеска.

Уточнения

Раковина - чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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