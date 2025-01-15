Как оптимизировать кухню в студии: советы по планированию

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В небольшой квартире-студии каждая деталь интерьера должна быть продумана, особенно кухня, находящаяся на виду. Правильное планирование и оформление помогут сэкономить пространство и сохранить стиль.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира-студия в Одессе

Вытяжка — залог свежести воздуха

Чтобы запах готовки не распространялся по всей квартире, необходима мощная вытяжка. Если беспокоит её внешний вид, выбирайте модели, встроенные в навесной шкаф — они гармонично впишутся в интерьер и останутся незамеченными.

Встроенная бытовая техника

Для экономии квадратных метров и создания ощущения простора стоит использовать встроенную технику. Выбирайте тихие модели, чтобы шум от приборов не мешал отдыху и не создавал дискомфорта.

Решения для хранения

В условиях ограниченного пространства важна организация хранения. Используйте островки с угловыми дверцами, разделяйте открытые стеллажи деревянными секциями с ячейками — так можно аккуратно разместить посуду и продукты, избежав беспорядка. Это не только сохранит эстетику кухни, но и обеспечит удобство в использовании.

Правильные решения в дизайне кухни-студии позволяют максимально эффективно использовать каждый метр, создавая уютное и функциональное пространство.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия - тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.



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