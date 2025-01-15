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Какие ошибки в дизайне спальни помешают нормальному сну? Мнение дизайнеров

1:33
Недвижимость

Какая спальня способствует хорошему сну

Дизайн и обстановка вашей спальни должны настраивать вас на сон. Ваша спальня не должна быть стрессовой. Яркие цвета стен и постельного белья могут не подойти для интерьера спальни. 

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Выбирайте спокойные тона цветов для своего дизайна. Например, светло-голубой, зеленый или фиолетовый. Эти цвета благотворно влияют на психику человека, помогая расслабиться и быстрее заснуть.

Беспорядок также известен тем, что влияет на вашу способность концентрироваться, влияет на сон, а также на уровень тревожности и психическое благополучие. Так что убедитесь, что все в вашей спальне на своих местах. Не забывайте вытирать пыль с полок, пылесосить и проветривать помещение, чтобы воздух оставался чистым.

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно, выбирайте удобное постельное белье, матрас и кровать. Не стоит экономить на своем комфорте.

Кроме того, сведите к минимуму количество источников света в спальне. Выключите верхний свет и используйте плотные шторы, если внешний свет вас беспокоит. Используйте ночники в теплых тонах. Яркий синий свет, исходящий из окон или электроники, может нарушить ваш сон. Выключение гаджетов, использование плотных штор и поддержание очень приглушенного света в ночное время могут улучшить ваш отдых.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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