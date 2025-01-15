Как правильно хранить кухонные ножи? Следуйте этим советам

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Как правильно хранить кухонные ножи

Любые кухонные ножи лучше хранить отдельно. Ни в коем случае не бросайте их в кучу с ложками и вилками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Резка лука

В чем хранить кухонные ножи — решайте сами. Они могут храниться в ящике со специальным отделением или в чехлах, могут быть повешены на подвесной магнитный держатель или в настольной подставке.

Что касается условий хранения, то для ножей премиум класса они также должны быть особенными. Профессиональные повара советуют хранить их отдельно от других столовых приборов, в специальном отделе кухонного органайзера или небольшом ящике. Но еще лучше приобрести качественную подставку для этих целей.

Как избежать ржавчины на ножах

После каждого использования тщательно очищать и высушивать нож. Хранить ножи в сухом месте. Избегать длительного контакта с агрессивными веществами (кислоты, соль). Использовать масло для защиты поверхности клинка от влаги.

Уточнения

Нож (праслав. nоžь, возможно от *nozi̯os, однокорен. зано́за, вонзи́ть, пронзи́ть; протыкать, родств. греч. νύσσω, νύττω — «колю́»; др.-рус. ножь, церк.-слав. ножь, болг. нож, сербохорв. нȏж, пол. nóż, укр. ні́ж) — прежде всего колющий (исходя из этимологии слова) , а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала (в большинстве случаев — металл) , с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах.



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