Скрипит кровать? Не спешите выбрасывать — вот что делать

2:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если скрипящая кровать нарушает ваш сон, пора разобраться с источником проблемы. Эти звуки могут мешать не только вам, но и всем в доме. Как понять, откуда исходит скрип, и что с этим делать?

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Как найти источник скрипа

Определить, где именно скрипит кровать, можно без разборки конструкции. Для этого выполните несколько простых шагов:

Проверьте матрас. Снимите его и расположите на полу. Поступательно нажимайте на разные участки, чтобы проверить, не издает ли он странные звуки.

Проверьте каркас. Осмотрите деревянные элементы каркаса. Иногда трещины или сколы на них могут быть причиной шума. Нажимайте на каждый элемент и прислушивайтесь.

Проверьте ножки и опоры. Иногда проблемы бывают в том, что ножки не плотно прилегают к полу, и при движении кровать издает скрип.

Проверьте металлическую сетку. Если каркас с железной сеткой, на ней тоже могут быть дефекты. Под сетку можно подложить фанеру, чтобы смягчить скрежет.

Если источником скрипа является матрас, возможно, он деформировался, и его придется заменить.

Причины скрипа и способы решения

Матрас. В пружинных моделях с зависимыми блоками скрипы могут быть связаны с трением поврежденных пружин. В этом случае единственное решение — заменить матрас. Для моделей с независимыми блоками, попробуйте перевернуть матрас, сняв нагрузку с поврежденных элементов.

Каркас кровати. Если причина — расшатывание конструкции, нужно выявить слабые места. Часто достаточно подкрутить винты, установить дополнительные крепежи или даже заменить некоторые элементы.

Железная сетка. Если шумит решетка, ее можно смазать специальной жидкостью для металлических конструкций. Если это не поможет, под перекладины можно подложить фанеру для дополнительной амортизации.

Как предотвратить скрипы

Чтобы в будущем избежать неприятных звуков, регулярно проверяйте кровать на наличие ослабленных винтов и трещин. Смазывайте трущиеся детали парафином, мылом или специальными смазками.

Что делать, если скрипит новая кровать

Если проблемы возникли с недавно купленной кроватью, вероятно, причина — заводской брак или некачественная сборка. В этом случае лучше обратиться к продавцу, особенно если еще не истек гарантийный срок.

Капитальный ремонт скрипящей кровати

Когда все попытки устранить скрипы не увенчались успехом, можно провести капитальный ремонт. Разберите каркас, очистите и обезжирьте все детали. Залейте трещины клеем, дайте высохнуть и затем снова соберите кровать. Чтобы усилить конструкцию, можно добавить мебельные уголки в слабые места.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.



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