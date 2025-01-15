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Скрипит кровать? Не спешите выбрасывать — вот что делать

2:59
Недвижимость

Если скрипящая кровать нарушает ваш сон, пора разобраться с источником проблемы. Эти звуки могут мешать не только вам, но и всем в доме. Как понять, откуда исходит скрип, и что с этим делать?

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Как найти источник скрипа

Определить, где именно скрипит кровать, можно без разборки конструкции. Для этого выполните несколько простых шагов:

  • Проверьте матрас. Снимите его и расположите на полу. Поступательно нажимайте на разные участки, чтобы проверить, не издает ли он странные звуки.
  • Проверьте каркас. Осмотрите деревянные элементы каркаса. Иногда трещины или сколы на них могут быть причиной шума. Нажимайте на каждый элемент и прислушивайтесь.
  • Проверьте ножки и опоры. Иногда проблемы бывают в том, что ножки не плотно прилегают к полу, и при движении кровать издает скрип.
  • Проверьте металлическую сетку. Если каркас с железной сеткой, на ней тоже могут быть дефекты. Под сетку можно подложить фанеру, чтобы смягчить скрежет.

Если источником скрипа является матрас, возможно, он деформировался, и его придется заменить.

Причины скрипа и способы решения

  • Матрас. В пружинных моделях с зависимыми блоками скрипы могут быть связаны с трением поврежденных пружин. В этом случае единственное решение — заменить матрас. Для моделей с независимыми блоками, попробуйте перевернуть матрас, сняв нагрузку с поврежденных элементов.
  • Каркас кровати. Если причина — расшатывание конструкции, нужно выявить слабые места. Часто достаточно подкрутить винты, установить дополнительные крепежи или даже заменить некоторые элементы.
  • Железная сетка. Если шумит решетка, ее можно смазать специальной жидкостью для металлических конструкций. Если это не поможет, под перекладины можно подложить фанеру для дополнительной амортизации.

Как предотвратить скрипы

Чтобы в будущем избежать неприятных звуков, регулярно проверяйте кровать на наличие ослабленных винтов и трещин. Смазывайте трущиеся детали парафином, мылом или специальными смазками.

Что делать, если скрипит новая кровать

Если проблемы возникли с недавно купленной кроватью, вероятно, причина — заводской брак или некачественная сборка. В этом случае лучше обратиться к продавцу, особенно если еще не истек гарантийный срок.

Капитальный ремонт скрипящей кровати

Когда все попытки устранить скрипы не увенчались успехом, можно провести капитальный ремонт. Разберите каркас, очистите и обезжирьте все детали. Залейте трещины клеем, дайте высохнуть и затем снова соберите кровать. Чтобы усилить конструкцию, можно добавить мебельные уголки в слабые места.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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