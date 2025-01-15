3 материала, которые делают кухню долговечной и устойчивой

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о кухонной мебели, многие покупатели не доверяют комплектам от застройщика. Это связано с тем, что часто такие кухни кажутся менее качественными и быстрее выходят из строя, особенно в самых "опасных" зонах — на кухне. Однако не всегда дороже значит лучше. В проектах комфорт-класса застройщики могут использовать современные технологии, которые значительно увеличивают срок службы мебели.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Чтобы разобраться, стоит ли соглашаться на мебель от застройщика, нужно понимать, из каких материалов она сделана. Задайте несколько вопросов относительно обработки фасадов, столешниц и клеевых швов. Это поможет выявить, насколько качественная мебель перед вами.

Три материала, которые говорят о долговечности мебели

1. PUR-клей для герметичности

На кухнях массового сегмента чаще всего используются ЛДСП и МДФ. Оба материала достаточно долговечны при правильном уходе, но у ЛДСП есть слабое место — торцы. При попадании воды они могут разбухать. МДФ в этом плане более устойчив, но даже у него возникают проблемы с деформацией стыков.

Решением этой проблемы является обработка кромок мебелью PUR-клеем. Этот полиуретановый клей почти незаметен, но очень прочен. Он защищает мебель от влаги, паров, бытовой химии и высоких температур. Столешницы и шкафчики, обработанные PUR-клеем, не боятся воздействия горячих предметов или случайных капель воды. Более того, PUR-кромка предотвращает потемнение краев мебели, что часто бывает с обычными клеевыми соединениями.

2. Шпон для фасадов

Для фасадов кухонной мебели обычно используют ДСП или МДФ, но многие производители покрывают их шпоном из более ценных пород дерева. Это не только удешевляет производство, но и делает мебель более устойчивой к деформации, особенно в условиях повышенной влажности. Шпонированные фасады более прочные и долговечные, чем те, что сделаны полностью из массива.

3. HPL-пластик для столешниц

Если вы хотите, чтобы столешница прослужила долго, обратите внимание на покрытие HPL (laminate high pressure). Этот композитный материал производится путем прессования и отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям, химическим веществам и температурным колебаниям. Химическая стойкость и способность выдерживать большие нагрузки делают HPL идеальным материалом для столешниц. Влагостойкая основа из ДСП или МДФ с покрытием из пластика прослужит более десяти лет.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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