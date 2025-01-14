Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вычёсывание без проблем: секреты ухода за кошачьей шерстью
Как тренироваться для гармоничного развития мускулатуры: баланс нагрузки
Рукав рвётся? Главные причины и как их избежать
Мужское облысение: 3 главные причины и как с ними бороться
Простые шаги к стройности после праздников
Слаще мёда: как выбрать самые вкусные сорта яблок
Конкуренция с Россией заставляет немецкого производителя удобрений приостановить деятельность
7 вещей, которые нужно делать родителям для воспитания эмоционально интеллектуальных детей
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала

Топ-5 критериев для выбора профессионалов для ремонта

2:50
Недвижимость

В поисках хорошей бригады для ремонта многие сталкиваются с проблемой: как найти профессионалов, которые не испортят ваше жилье и сделают все качественно? Оказавшись в поисках подрядчиков, важно не полагаться исключительно на отзывы и рейтинги — они не всегда объективны. Нужно знать, на что именно обращать внимание и какие критерии выбирать для оценки.

Рабочий, ремонт
Фото: Вадим Савицкий
Рабочий, ремонт

1. Проверка профессионализма

Первое, что следует сделать, — это удостовериться в опыте и профессионализме бригады. Многие мастера склонны приукрашивать свои достижения, показывая чужие работы. Поэтому не верьте словам, а требуйте документов: выписку о регистрации ИП с указанием соответствующего вида деятельности. Это поможет вам избежать столкновения с "однодневками", которые исчезают после выполнения работы.

Совет: хорошая бригада должна работать минимум пять лет. За это время она накапливает опыт, а у нее появляется портфель выполненных проектов.

2. Образование и опыт руководителя

Не менее важно удостовериться в квалификации не только рабочих, но и руководителя бригады. Попросите показать дипломы и сертификаты, подтверждающие его профильное образование. Также важно узнать, какие ремонты он уже делал и сколько лет работает в этой сфере.

3. Зачем важно общаться с бывшими клиентами

Прежде чем окончательно решить, стоит ли доверять бригаде, пообщайтесь с ее предыдущими клиентами. Не стесняйтесь попросить контакты людей, которые уже пользовались их услугами. Это может раскрыть реальные достоинства или недостатки подрядчика. Кроме того, можно попросить посмотреть на работу вживую. Если есть возможность, договоритесь с бывшими клиентами, чтобы увидеть результат ремонта лично.

4. Уточните состав команды

Перед началом работ обязательно уточните, кто будет заниматься каждой конкретной работой. Это важно, чтобы избежать ситуации, когда работа будет выполнена непрофессионально. Например, если в бригаде нет профессионального электрика, не стоит доверять ей проведение электрических работ. В противном случае может возникнуть серьезная проблема, например, короткое замыкание.

5. Остерегайтесь "мастеров на все руки"

Если бригадир утверждает, что его команда состоит из мастеров на все руки, лучше отказаться от сотрудничества. Это свидетельствует о том, что в каждой области работы специалисты могут быть лишь поверхностно квалифицированными. И в случае форс-мажора, когда один из работников уйдет, будет некем заменить его, что неминуемо затянет сроки ремонта.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Экономика и бизнес
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии Аудио 
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев Хищники и жертвы грядущего мира: не стоит недооценивать опасность антироссийских планов Запада Виктор Пахомов
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Последние материалы
Вычёсывание без проблем: секреты ухода за кошачьей шерстью
Как тренироваться для гармоничного развития мускулатуры: баланс нагрузки
Рукав рвётся? Главные причины и как их избежать
Мужское облысение: 3 главные причины и как с ними бороться
Топ-5 критериев для выбора профессионалов для ремонта
Простые шаги к стройности после праздников
Слаще мёда: как выбрать самые вкусные сорта яблок
Конкуренция с Россией заставляет немецкого производителя удобрений приостановить деятельность
7 вещей, которые нужно делать родителям для воспитания эмоционально интеллектуальных детей
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.