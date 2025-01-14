Советы по борьбе с клопами: как предотвратить их появление

Многие из нас боятся тараканов, но клопы могут быть не менее опасными соседями. Оказывается, эти насекомые часто попадают в наши квартиры именно от соседей. Помимо этого, их можно подхватить в общественном транспорте, гостиницах или даже приобрести с новым диваном. Как же они появляются и как от них защититься?
Если в соседних квартирах уже завелись клопы, они легко могут попасть в вашу через щели, вентиляционные каналы, даже розетки. Поэтому важно внимательно осмотреть все возможные проходы, чтобы избежать этого.
Вот несколько способов защитить свой дом:
Клопы не любят грязь, но в поисках крови они поселятся в любом месте — в чистой и в грязной квартире. Их любимое место — рядом с кроватью или диваном. Это может быть плинтус, стены или даже потолок. Вечером, когда человек ложится спать, клопы начинают нападать. Интересно, что укус клопа незаметен — насекомое использует обезболивающее вещество, и человек ощущает дискомфорт только позже.
Если клопы уже завелись в квартире, борьба с ними становится настоящей проблемой. Клопы быстро размножаются, и за год одна самка может отложить до 500 яиц. Находить этих насекомых сложно, ведь их норы могут быть скрыты за мебелью, плинтусами или гипсокартоном. В случае серьезного нашествия иногда приходится выбрасывать постельное белье и матрацы, поскольку простая стирка не помогает избавиться от клопов.
Если у вас есть дети, ночной отдых станет настоящим испытанием. К тому же клопы могут впадать в спячку, если не находят пищи. В таком случае они могут оставаться «в анабиозе» до пяти месяцев, а потом снова начать искать кровавую пищу.
Что делать, если клопы пришли из соседской квартиры? Можно попробовать обратиться в мэрию и подать жалобу на жильцов, если известно, где именно обитают насекомые. В некоторых случаях через суд можно обязать собственника провести дезинсекцию, но доказать, что клопы пришли именно от соседей, бывает очень трудно.
Советы по защите от соседских клопов:
Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.
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