Советы по борьбе с клопами: как предотвратить их появление

3:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие из нас боятся тараканов, но клопы могут быть не менее опасными соседями. Оказывается, эти насекомые часто попадают в наши квартиры именно от соседей. Помимо этого, их можно подхватить в общественном транспорте, гостиницах или даже приобрести с новым диваном. Как же они появляются и как от них защититься?

Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клоп постельный

Клопы могут прийти даже через щели

Если в соседних квартирах уже завелись клопы, они легко могут попасть в вашу через щели, вентиляционные каналы, даже розетки. Поэтому важно внимательно осмотреть все возможные проходы, чтобы избежать этого.

Вот несколько способов защитить свой дом:

Вентиляционные шахты. Если решетки повреждены, используйте мелкую сетку (например, органзу) и обработайте края герметиком.

Клопы не смогут пройти через такие ячейки.

Трубопроводы. Внимательно осмотрите все трубы, особенно если они идут от соседей. Все щели вокруг труб лучше загерметизировать монтажной пеной.

Розетки. В старых домах розетки могут соединяться с соседними квартирами. Демонтируйте такие розетки и замажьте отверстия.

Где прячутся клопы

Клопы не любят грязь, но в поисках крови они поселятся в любом месте — в чистой и в грязной квартире. Их любимое место — рядом с кроватью или диваном. Это может быть плинтус, стены или даже потолок. Вечером, когда человек ложится спать, клопы начинают нападать. Интересно, что укус клопа незаметен — насекомое использует обезболивающее вещество, и человек ощущает дискомфорт только позже.

Как бороться с клопами

Если клопы уже завелись в квартире, борьба с ними становится настоящей проблемой. Клопы быстро размножаются, и за год одна самка может отложить до 500 яиц. Находить этих насекомых сложно, ведь их норы могут быть скрыты за мебелью, плинтусами или гипсокартоном. В случае серьезного нашествия иногда приходится выбрасывать постельное белье и матрацы, поскольку простая стирка не помогает избавиться от клопов.

Если у вас есть дети, ночной отдых станет настоящим испытанием. К тому же клопы могут впадать в спячку, если не находят пищи. В таком случае они могут оставаться «в анабиозе» до пяти месяцев, а потом снова начать искать кровавую пищу.

Как жаловаться на соседей

Что делать, если клопы пришли из соседской квартиры? Можно попробовать обратиться в мэрию и подать жалобу на жильцов, если известно, где именно обитают насекомые. В некоторых случаях через суд можно обязать собственника провести дезинсекцию, но доказать, что клопы пришли именно от соседей, бывает очень трудно.

Советы по защите от соседских клопов:

Проверяйте состояние вентиляционных шахт и плотно закрывайте все щели.

Герметизируйте все проходы, через которые клопы могут попасть из соседней квартиры.

Осматривайте розетки и, если необходимо, демонтируйте их.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.



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