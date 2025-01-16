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Выяснилось, сколько россиян считают нынешнее время подходящим для взятия ипотеки

1:36
Недвижимость

Опрос, проведённый финансовой онлайн-платформой Webbankir, показал, что только 9,7% россиян считают, что сейчас подходящее время для оформления ипотечного кредита. Ещё 30,3% планируют брать ипотеку только при наличии государственных льготных программ. Большинство же (60%) уверены, что в текущей экономической ситуации не стоит брать ипотеку.

При этом 60% респондентов выразили желание улучшить свои жилищные условия. Из них 22,6% хотели бы приобрести собственную квартиру, 19,4% — увеличить жилплощадь, 7,1% — переехать в другой город, 6% — сменить район, а 5,7% — переехать из старого дома в новостройку, пишет Газета.Ru.

Планы на улучшение жилищных условий в ближайшие два года есть у 21,9% опрошенных. Ещё 9% рассматривают покупку недвижимости как инвестицию. Из-за высоких процентных ставок по ипотеке 12,9% отказались от своих планов. 22,6% признались, что у них не было возможности улучшить условия проживания. Треть респондентов (33,6%) отметили, что их всё устраивает.

В опросе приняли участие 3 тысячи россиян. Средняя ставка по ипотеке на текущий момент составляет 29% годовых.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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