Неочевидные советы по выбору дверей для современного интерьера

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Двери — это не просто элементы, разделяющие пространство, но и важная часть дизайна, которая способна изменить восприятие всего интерьера. Как правильно выбрать двери, чтобы они идеально вписались в стиль вашего дома? Давайте разберемся.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

Механизмы открывания: как выбрать правильный

Не всегда форма двери зависит от общего стиля интерьера, однако определенные решения чаще всего встречаются в конкретных стилях. Например, в классическом интерьере идеально смотрятся распашные двери, так как когда этот стиль только зарождался, другие механизмы просто не существовали. В современном стиле или минимализме выбор гораздо шире. Здесь могут быть и раздвижные, и складные, и даже поворотные двери.

Вот несколько популярных механизмов:

Раздвижной — дверь устанавливается снаружи проема, а направляющая скрыта на внутренней стороне.

Кассетный (или пенал) — полотно задвигается в стену.

Каскадный — несколько полотен движутся по направляющей независимо друг от друга.

Книжка — два полотна соединены петлями и складываются в "гармошку".

Поворотный — полотно поворачивается и смещается, оставляя проем открытым, не занимая лишнего пространства.

Как выбрать облицовку двери

Материал отделки играет не только на внешний вид, но и на долговечность двери. На рынке существует много вариантов, от классического шпона дерева до более современных материалов, таких как стекло и металл. Для премиальных интерьеров подойдут натуральные материалы: дерево, стекло или металл. Эти покрытия долго сохраняют презентабельный вид, а также легко поддаются реставрации.

Однако стоит избегать дешевых пластиковых и ПВХ-пленок. Они часто имеют низкую экологичность, быстро повреждаются и выглядят непривлекательно, особенно с дешевыми имитациями древесных текстур.

Двери и стиль интерьера

Когда выбираете дверь, важно учитывать не только механизмы и материалы, но и стиль вашего интерьера. Например, для просторного зала идеально подойдут высокие и массивные двери, а для небольшого технического помещения — более скромные, скрытые решения.

В современных интерьерах, особенно в стилях неоклассика или минимализм, популярны двери скрытого монтажа или стандартные модели с минимальными элементами классики. Эти двери не привлекают к себе лишнего внимания, но прекрасно гармонируют с общим дизайном.

Три ключевых аспекта при выборе дверей:

Материал отделки — выбирайте качественные материалы, которые будут долговечными и эстетичными.

Размер и функциональность — дверь должна отвечать задачам пространства, будь то зал, спальня или техническая комната.

Стиль интерьера — подберите двери, которые гармонично впишутся в общее оформление, не выделяясь, но подчеркивая его особенности.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём.



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