Хамовники, Арбат и другие: где в Москве продаётся самое дорогое жильё

3:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В старой Москве (без учета Зеленограда) на вторичном рынке недвижимости в продаже находится 44 тысячи квартир и апартаментов в 120 районах. Средняя стоимость квадратного метра равна 479,7 тысячи рублей. Однако в столице есть районы, где цены на "вторичку" могут быть в два-три раза выше, как показало исследование компании "Метриум".

Фото: commons.wikimedia.org by Баричев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбат, Москва

Лидером по средней стоимости квадратного метра вторичного жилья являются Хамовники, где цена достигает 1,45 миллиона рублей. Здесь расположены три самые дорогие квартиры в Москве, включая рекордную — площадью 530 квадратных метров, которая продается за 4,3 миллиарда рублей. Хамовники известны своей престижной локацией, включающей Остоженку, "золотую милю" и видовые набережные, что делает этот район безусловным лидером по стоимости жилья.

На втором месте находится Арбат с ценой квадратного метра 1,13 миллиона рублей. Здесь также продается самая дорогая квартира на вторичном рынке — за 1 миллиард рублей на площади 343 квадратных метра. Арбат, несмотря на отсутствие нового строительства, остается востребованным благодаря историческим особнякам в уютных переулках, сообщает Газета.Ru.

Третье место занимает Якиманка с ценой квадратного метра 949,9 тысячи рублей. Здесь максимальная стоимость вторичного жилья составляет 1,8 миллиарда рублей на площади 493 квадратных метров. Якиманка, изначально купеческий район с малоэтажной застройкой, сегодня переживает изменения благодаря современным проектам с инновационной архитектурой. В этом районе популярны как реконструкция, так и новостройки.

На четвертом месте находится Пресненский район с ценой квадратного метра 871,8 тысячи рублей. Здесь самая дорогая квартира оценивается в 3,8 миллиарда рублей на площади 950 квадратных метров. Замыкает пятерку лидеров Тверской район с ценой квадратного метра 863,5 тысячи рублей.

Директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова отмечает, что, несмотря на экономические трудности, в сегменте элитной и делюкс-недвижимости наблюдается стабильность: высокий спрос и рост цен выше уровня инфляции. Рынок постепенно меняется, но кардинально новых трансформаций не происходит. Пресненский район делится на две части: Патриаршие пруды с эксклюзивной коллекционной недвижимостью и район за пределами Садового кольца с более доступными проектами.

Раджабова подчёркивает, что Тверской район неизменно привлекает покупателей своим статусом "сердца" Москвы, выдающимися комплексами и развитой инфраструктурой. Несмотря на отсутствие свободных мест для нового строительства, здесь представлен широкий выбор качественных вторичных квартир.

Уточнения

Арба́т (в народе также Старый Арбат) — улица в Центральном административном округе города Москвы (район Арбат).



Хамо́вники — район города Москвы, расположенный в Центральном административном округе, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование; расположен в излучине Москвы-реки.



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