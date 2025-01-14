Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогостоящая квартира на вторичном рынке старой Москвы оценена в 4,3 миллиарда рублей. Эксперты компании "Метриум" сообщили о стоимости самых недоступных предложений в этом сегменте.
В среднем цена квадратного метра вторичного жилья в столице составляет 479,7 тысячи рублей. На первом месте по стоимости квадратного метра оказались Хамовники, где цена достигает 1,45 миллиона рублей. В этом районе находятся три самые дорогие квартиры на вторичном рынке Москвы, а лидером является квартира площадью 530 квадратных метров.
Арбат занял вторую строчку по средней стоимости квадратного метра, где цена достигает 1,13 миллиона рублей для вторичного жилья.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.