Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогостоящая квартира на вторичном рынке старой Москвы оценена в 4,3 миллиарда рублей. Эксперты компании "Метриум" сообщили о стоимости самых недоступных предложений в этом сегменте.

В среднем цена квадратного метра вторичного жилья в столице составляет 479,7 тысячи рублей. На первом месте по стоимости квадратного метра оказались Хамовники, где цена достигает 1,45 миллиона рублей. В этом районе находятся три самые дорогие квартиры на вторичном рынке Москвы, а лидером является квартира площадью 530 квадратных метров.

Арбат занял вторую строчку по средней стоимости квадратного метра, где цена достигает 1,13 миллиона рублей для вторичного жилья.

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