Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стираете одежду при 40°? Меняйте привычки сразу, иначе рискуете испортить гардероб! Стирка при этой температуре кажется идеальным компромиссом, но на самом деле не подходит ни для защиты одежды, ни для уничтожения бактерий.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Для глубокого очищения и дезинфекции, особенно полотенец, постельного белья и нижнего белья, выбирайте 60° — это оптимальная температура для устранения грязи и микробов.

Для деликатных тканей переключайтесь на 30° или стирку в холодной воде с эффективными средствами.

Приспособьте температуру к типу одежды, и ваши вещи прослужат дольше, оставаясь чистыми и свежими, пишет Newsbomb.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды.



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