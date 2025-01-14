Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине

Стираете одежду при 40°? Меняйте привычки сразу, иначе рискуете испортить гардероб! Стирка при этой температуре кажется идеальным компромиссом, но на самом деле не подходит ни для защиты одежды, ни для уничтожения бактерий.
Для глубокого очищения и дезинфекции, особенно полотенец, постельного белья и нижнего белья, выбирайте 60° — это оптимальная температура для устранения грязи и микробов.
Для деликатных тканей переключайтесь на 30° или стирку в холодной воде с эффективными средствами.
Приспособьте температуру к типу одежды, и ваши вещи прослужат дольше, оставаясь чистыми и свежими, пишет Newsbomb.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.