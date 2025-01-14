Как очистить двойное стекло духовки без его разборки: пошаговая инструкция

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы очистить двойное стекло духового шкафа без его разборки, можно воспользоваться простым и эффективным методом.

Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Курица в духовке

Для начала потребуется длинный тонкий инструмент, например, проволочная вешалка, металлический шпатель или вилка для гриля, на который нужно закрепить салфетку из микрофибры.

Этот материал идеально подходит для удаления загрязнений, так как не оставляет царапин. Перед началом уборки важно удалить скопившуюся пыль между стеклами, используя сухую салфетку, чтобы не размазывать грязь в процессе чистки. Затем нужно приготовить очищающий раствор: смешайте белый винный или яблочный уксус с ложкой пищевой соды. Это усилит обезжиривающее действие и поможет справиться со стойкими загрязнениями. Смочите салфетку в растворе и протрите стекло, проводя инструментом между панелями.

Для стойких пятен можно оставить смоченную салфетку на несколько минут. После этого используйте чистую ткань, смоченную водой, чтобы удалить остатки уксуса, и тщательно высушите стекло сухой салфеткой из микрофибры. Процедуру можно повторить, если загрязнения остались.

Перед началом работы убедитесь, что духовка остыла и отключена от сети. Такой подход позволяет вернуть стеклу чистоту и блеск без необходимости разбирать дверцу.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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