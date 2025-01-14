Сушка одежды будет занимать всего несколько минут! Этот трюк пришёл к нам из Голландии

Сушка одежды зимой часто превращается в настоящую головную боль: холод, высокая влажность и недостаток вентиляции мешают вещам сохнуть, провоцируя появление запахов и плесени.
Однако голландцы придумали простой и экономичный способ, который ускорит процесс и избавит от лишних хлопот.
Для быстрого высыхания одежды положите рядом бутылку с горячей водой. Она повысит температуру вокруг ткани, ускоряя испарение влаги. Разместите одежду в месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать накопления влаги.
Осушитель воздуха. Он снижает влажность в помещении, способствуя более быстрому высыханию одежды.
Повторный отжим. Используйте дополнительный цикл отжима в стиральной машине, чтобы убрать лишнюю воду и сократить время сушки.
Складная верёвка. Растягивайте одежду внутри или снаружи, обеспечивая максимальный доступ воздуха.
Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
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