Сушка одежды будет занимать всего несколько минут! Этот трюк пришёл к нам из Голландии

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сушка одежды зимой часто превращается в настоящую головную боль: холод, высокая влажность и недостаток вентиляции мешают вещам сохнуть, провоцируя появление запахов и плесени.

Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гардероб

Однако голландцы придумали простой и экономичный способ, который ускорит процесс и избавит от лишних хлопот.

Секрет в обычной грелке

Для быстрого высыхания одежды положите рядом бутылку с горячей водой. Она повысит температуру вокруг ткани, ускоряя испарение влаги. Разместите одежду в месте с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать накопления влаги.

Дополнительные советы для зимней сушки

Осушитель воздуха. Он снижает влажность в помещении, способствуя более быстрому высыханию одежды.

Повторный отжим. Используйте дополнительный цикл отжима в стиральной машине, чтобы убрать лишнюю воду и сократить время сушки.

Складная верёвка. Растягивайте одежду внутри или снаружи, обеспечивая максимальный доступ воздуха.

Уточнения

Сушилка — предмет хозяйственного инвентаря.



Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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