Москвичи стали чаще покупать жильё в Татарстане

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Управление Росреестра по Татарстану опубликовало статистику, показывающую, откуда чаще всего поступают запросы на покупку недвижимости в республике.

Фото: flickr.com by Loozrboy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Строительство

Первое место заняла Башкирия: из этого региона за 2024 год поступило 625 обращений. На втором месте Москва — 529 запросов, следом идет Московская область с 485 запросами. В топ-5 вошли также Удмуртия (308 обращений) и Ульяновская область (285 обращений).

Большинство запросов связано с Казанью — на столицу Татарстана приходится более полутора тысяч обращений. Также покупатели проявляют интерес к Набережным Челнам и Зеленодольску, но популярность этих городов ниже в пять раз, отмечает inkazan.ru.

За последние пять лет цены на недвижимость в Казани выросли почти втрое. В 2019 году стоимость квадратного метра составляла около 70 тысяч рублей, а в 2024 году — уже 200 тысяч рублей.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Татарста́н (тат. Татарстан), или Респу́блика Татарста́н (тат. Татарстан Республикасы) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Поволжского экономического района.



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