В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей

0:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На популярной площадке объявлений появилось предложение о продаже исторического здания в "Парке чудес", расположенного по адресу: Кирова, 10. Объект, площадью более 400 кв. м., оценен в 15 миллионов рублей.

Фото: Flickr by Daniel Chodusov, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ стройка

Здание находится вблизи набережной реки Томь, окружено пешеходной зоной и аттракционами. Однако, судя по представленным фотографиям, внутренние помещения требуют ремонта, пишет Сiбдепо.

Для тех, кто ищет возможность для инвестиций в уникальное место с историческим шармом, это предложение может стать отличным вариантом.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа). В состав района (округа) не входит. Тридцать первый по численности населения город в стране и восьмой по численности населения город в Сибири.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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