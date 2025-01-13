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В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей

0:38
Недвижимость

На популярной площадке объявлений появилось предложение о продаже исторического здания в "Парке чудес", расположенного по адресу: Кирова, 10. Объект, площадью более 400 кв. м., оценен в 15 миллионов рублей.

стройка
Фото: Flickr by Daniel Chodusov, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
стройка

Здание находится вблизи набережной реки Томь, окружено пешеходной зоной и аттракционами. Однако, судя по представленным фотографиям, внутренние помещения требуют ремонта, пишет Сiбдепо.

Для тех, кто ищет возможность для инвестиций в уникальное место с историческим шармом, это предложение может стать отличным вариантом.

Уточнения

Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа). В состав района (округа) не входит. Тридцать первый по численности населения город в стране и восьмой по численности населения город в Сибири.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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