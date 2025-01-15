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Плесень в доме: как предотвратить и устранить эту напасть за 6 шагов

2:50
Недвижимость

Плесень в доме — это не только неприятно, но и опасно для здоровья. Чтобы предотвратить её появление и избавиться от уже существующей, важно принять необходимые меры. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом. Ими поделились эксперты сайта Travaux.com.

Плесень
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень
  1. Обследуйте дом. Начните с тщательного осмотра всех комнат и углов, особенно в местах с повышенной влажностью, таких как ванная, кухня, туалет и прачечная. Обратите внимание на углы, стыки, отверстия, а также на пространство за крупной бытовой техникой, рамами и под коврами.
  2. Найдите источник влаги. Чтобы эффективно бороться с плесенью, необходимо понять, почему она появилась. Плесень может возникнуть из-за плохой вентиляции, утечек, конденсации, структурных проблем, забитых желобов или отсутствия герметизации. Определите источник проблемы, чтобы устранить её.
  3. Удалите плесень. Как только вы найдёте источник влаги, удалите плесень. Для этого можно использовать как специализированные средства, так и народные методы. Например, смешайте равные части воды и медицинского спирта, добавьте три столовые ложки пищевой соды, перемешайте и вылейте раствор в распылитель. Не забудьте надеть перчатки и маску, чтобы защитить кожу и дыхательные пути. После обработки тщательно проветрите помещение.
  4. Нанесите противоплесневую краску. Чтобы предотвратить повторное появление плесени, нанесите противоплесневую краску на поражённые участки, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Это поможет защитить стены и потолок от грибка.
  5. Поддерживайте оптимальную температуру. Следите за тем, чтобы температура в доме была постоянной. Значительные колебания температуры могут привести к повышению влажности, что, в свою очередь, способствует образованию плесени. Идеальная температура для жилых помещений — 18–19°C.
  6. Улучшите вентиляцию. Хорошая вентиляция — ключевой фактор в борьбе с плесенью. Открывайте окна хотя бы на 15 минут каждый день, даже если на улице холодно. Это поможет снизить уровень влажности в доме. Также не забывайте регулярно очищать вентиляционные отверстия, чтобы они функционировали эффективно.

Если проблема с плесенью связана с изоляцией, рассмотрите возможность её улучшения. Обратитесь к специалистам, чтобы получить консультацию и оценить стоимость работ.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете предотвратить появление плесени в доме и избавиться от уже существующей.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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