Где арендовать квартиру в Москве и Новой Москве сейчас выгоднее всего

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным сервиса Яндекс Аренда, в январе 2025 года в Старой Москве наиболее доступные варианты аренды квартир предлагаются в Братеево (Южный округ). Средняя стоимость аренды здесь составляет 56 300 рублей в месяц.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ густонаселенный многоквартирный комплекс

На втором месте находятся районы Косино-Ухтомский (Восточный округ) и Бирюлево Западное (Южный округ) с медианной ставкой 58 100 рублей. Третье место разделили районы Новокосино (Восточный округ) и Некрасовка (Юго-Восточный округ) с арендной платой 59 100 рублей.

Также стоит отметить доступные варианты аренды в районах Вешняки и Ивановское (Восточный округ) — 60 000 рублей в месяц. В Кузьминках (Юго-Восточный округ), Южном Бутово (Юго-Западный округ), Орехово-Борисово Южном (Южный округ), Бибирево (Северо-Восточный округ), Северном (Северо-Западный округ) и Северном Бутово (Юго-Западный округ) средняя стоимость аренды составляет от 60 000 до 64 600 рублей, сообщает Газета.Ru.

В Новой Москве самые низкие медианные ставки наблюдаются в Десеновском (51 800 рублей), Филимонковском (53 800) и Рязановском (55 000) поселениях.

Руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков отметил, что традиционно наиболее бюджетные варианты аренды предлагаются в отдаленных и спальных районах столицы. В большинстве из них зафиксировано небольшое снижение медианных ставок по сравнению с декабрем. Например, в Кузьминках снижение составило 6,2%, в Братеево — 4,7%, а в Бибирево — 3,8%. Рост медианных ставок отмечен только в четырех районах: Некрасовке, Косино-Ухтомском, Новокосино и Северном Бутово, но не превышает 4%.

Январь является одним из наиболее благоприятных месяцев для поиска бюджетного жилья в комфортных районах, поскольку после новогодних праздников спрос на аренду снижается, а конкуренция среди арендаторов уменьшается.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Брате́ево — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1960 году.



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