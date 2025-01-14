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Этот прибор нельзя оставлять, включёнными в розетку, иначе может начаться возгорание

1:08
Недвижимость

Опасность возгорания от тостера

Тостер выделяет тепло, если нет в нем еды, что может привести к возгоранию.
Хлебные крошки в тостере могут перегреться и вызвать пожар. Легковоспламеняющиеся материалы рядом с тостером могут быстро распространить пламя.

Тостер
Фото: pxhere.com by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тостер

Действия при возгорании тостера

Выньте вилку из розетки или отключите питание в блоке предохранителей.
Потушите пламя с помощью огнетушителя или мокрого одеяла. Если пожар не удается локализовать, эвакуируйте людей и сообщите в аварийные службы. Замените поврежденный тостер и оцените окружающий ущерб.

Безопасное использование тостера

Размещайте тостер на гладкой, устойчивой поверхности вдали от легковоспламеняющихся материалов. Перед использованием убедитесь, что устройство чистое. Не оставляйте тостер без присмотра во время работы. Не пытайтесь извлечь хлеб металлическими инструментами, лучше выключить устройство и дождаться остывания. После использования отключайте тостер от сети.

Уточнения

То́стер (англ. toaster) — устройство с питанием от электросети, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба (тостов).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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