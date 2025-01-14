Этот прибор нельзя оставлять, включёнными в розетку, иначе может начаться возгорание

Тостер выделяет тепло, если нет в нем еды, что может привести к возгоранию.
Хлебные крошки в тостере могут перегреться и вызвать пожар. Легковоспламеняющиеся материалы рядом с тостером могут быстро распространить пламя.
Выньте вилку из розетки или отключите питание в блоке предохранителей.
Потушите пламя с помощью огнетушителя или мокрого одеяла. Если пожар не удается локализовать, эвакуируйте людей и сообщите в аварийные службы. Замените поврежденный тостер и оцените окружающий ущерб.
Размещайте тостер на гладкой, устойчивой поверхности вдали от легковоспламеняющихся материалов. Перед использованием убедитесь, что устройство чистое. Не оставляйте тостер без присмотра во время работы. Не пытайтесь извлечь хлеб металлическими инструментами, лучше выключить устройство и дождаться остывания. После использования отключайте тостер от сети.
То́стер (англ. toaster) — устройство с питанием от электросети, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба (тостов).
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