Как вернуть блеск стеклянным крышкам за пару минут

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стеклянные крышки посуды часто становятся настоящей головной болью. Со временем на них накапливаются жир и налет, которые сложно удалить даже при интенсивной мойке. Но есть проверенные методы, которые помогут вернуть крышкам их идеальную чистоту без лишних усилий.

Фото: Freepik by senivpetro Кастрюля

Простые способы очистки

Сода и уксус

Выложите стеклянную крышку в раковину, посыпьте поверхность содой и слегка сбрызните уксусом. Через несколько минут протрите крышку губкой — налет и жир легко отойдут.

Лимонная кислота

Разведите пакетик лимонной кислоты в теплой воде. Замочите крышку на 20-30 минут, затем тщательно промойте. Этот способ также устраняет стойкие пятна.

Смесь мыла и нашатыря

В литре теплой воды разведите пару капель жидкого мыла и немного нашатырного спирта. Протрите крышку раствором и промойте водой. Метод отлично работает против жира.

Пищевая соль

Посыпьте влажную поверхность крышки крупной солью и потрите губкой. Это безопасный способ очистки без химии.

Профилактика загрязнений

Чтобы крышки меньше пачкались, важно соблюдать простые правила. Старайтесь протирать их сразу после использования и не оставлять надолго в горячем жирном пару. Регулярная чистка предотвратит образование стойкого налета.

Теперь вы знаете, как справляться с загрязнениями быстро и эффективно. Попробуйте эти методы, и ваши крышки будут выглядеть как новые.

Уточнения

Кры́шка — верхняя часть, закрывающая сосуд, ящик, гроб, или подвижная часть пенала[уточнить].



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