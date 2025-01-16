Как создать идеальный уголок для отдыха в спальне
2:00
Спальня — место, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы. Чтобы сделать её по-настоящему комфортной и расслабляющей, создайте в ней уютную зону отдыха.
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня
Определите место для зоны отдыха
Выберите уголок, где достаточно света днём и можно наслаждаться видом из окна. Это может быть пространство у окна или свободный угол комнаты.
Основные элементы зоны отдыха
1. Мягкая мебель
- Удобное кресло или небольшой диван станет центральным элементом.
- Выбирайте модели с мягкой обивкой в натуральных тонах.
2. Журнальный столик и пуф
- Небольшой столик для книг, чая или свечей добавит функциональности.
- Мягкий пуф или банкетка обеспечат дополнительный комфорт.
3. Место для хранения
- Установите полки или этажерку для книг и журналов.
- Под полками разместите комод для пледов, свечей и других мелочей.
Декор и уютные акценты
- Накройте диван пледом, добавьте подушки.
- Поставьте на столик аромалампу или вазу с живыми цветами.
- Украсьте стены картинами, фоторамками или гобеленами.
- Постелите коврик из натуральных материалов.
Освещение
- Днём используйте естественный свет из окна.
- Вечером обеспечьте мягкое освещение с помощью торшера или настольной лампы с тёплым светом.
Расслабляющая атмосфера.
Создайте традиции, которые помогут вам настроиться на отдых:
- Выпейте травяной чай перед сном.
- Почитайте книгу в кресле или послушайте инструментальную музыку.
- Используйте аромалампу с маслами лаванды, ванили или мелиссы для расслабления.
Такая зона отдыха станет вашим личным уголком уюта и спокойствия, где можно отвлечься от забот, провести время за чтением или просто насладиться тишиной.
Уточнения
Спальня - комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру