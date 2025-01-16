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Как создать идеальный уголок для отдыха в спальне

2:00
Недвижимость

Спальня — место, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы. Чтобы сделать её по-настоящему комфортной и расслабляющей, создайте в ней уютную зону отдыха.

Современная спальня
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Современная спальня

Определите место для зоны отдыха

Выберите уголок, где достаточно света днём и можно наслаждаться видом из окна. Это может быть пространство у окна или свободный угол комнаты.

Основные элементы зоны отдыха

1. Мягкая мебель

  • Удобное кресло или небольшой диван станет центральным элементом.
  • Выбирайте модели с мягкой обивкой в натуральных тонах.

2. Журнальный столик и пуф

  • Небольшой столик для книг, чая или свечей добавит функциональности.
  • Мягкий пуф или банкетка обеспечат дополнительный комфорт.

3. Место для хранения

  • Установите полки или этажерку для книг и журналов.
  • Под полками разместите комод для пледов, свечей и других мелочей.

Декор и уютные акценты

  • Накройте диван пледом, добавьте подушки.
  • Поставьте на столик аромалампу или вазу с живыми цветами.
  • Украсьте стены картинами, фоторамками или гобеленами.
  • Постелите коврик из натуральных материалов.

Освещение

  • Днём используйте естественный свет из окна.
  • Вечером обеспечьте мягкое освещение с помощью торшера или настольной лампы с тёплым светом.

Расслабляющая атмосфера.

Создайте традиции, которые помогут вам настроиться на отдых:

  • Выпейте травяной чай перед сном.
  • Почитайте книгу в кресле или послушайте инструментальную музыку.
  • Используйте аромалампу с маслами лаванды, ванили или мелиссы для расслабления.

Такая зона отдыха станет вашим личным уголком уюта и спокойствия, где можно отвлечься от забот, провести время за чтением или просто насладиться тишиной.

Уточнения

Спальня - комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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