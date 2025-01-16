Как создать идеальный уголок для отдыха в спальне

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спальня — место, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы. Чтобы сделать её по-настоящему комфортной и расслабляющей, создайте в ней уютную зону отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Определите место для зоны отдыха

Выберите уголок, где достаточно света днём и можно наслаждаться видом из окна. Это может быть пространство у окна или свободный угол комнаты.

Основные элементы зоны отдыха

1. Мягкая мебель

Удобное кресло или небольшой диван станет центральным элементом.

Выбирайте модели с мягкой обивкой в натуральных тонах.

2. Журнальный столик и пуф

Небольшой столик для книг, чая или свечей добавит функциональности.

Мягкий пуф или банкетка обеспечат дополнительный комфорт.

3. Место для хранения

Установите полки или этажерку для книг и журналов.

Под полками разместите комод для пледов, свечей и других мелочей.

Декор и уютные акценты

Накройте диван пледом, добавьте подушки.

Поставьте на столик аромалампу или вазу с живыми цветами.

Украсьте стены картинами, фоторамками или гобеленами.

Постелите коврик из натуральных материалов.

Освещение

Днём используйте естественный свет из окна.

Вечером обеспечьте мягкое освещение с помощью торшера или настольной лампы с тёплым светом.

Расслабляющая атмосфера.

Создайте традиции, которые помогут вам настроиться на отдых:

Выпейте травяной чай перед сном.

Почитайте книгу в кресле или послушайте инструментальную музыку.

Используйте аромалампу с маслами лаванды, ванили или мелиссы для расслабления.

Такая зона отдыха станет вашим личным уголком уюта и спокойствия, где можно отвлечься от забот, провести время за чтением или просто насладиться тишиной.

Уточнения

Спальня - комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.