Обновите обои краской: простое решение для стильного ремонта

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Старые обои могут портить внешний вид помещения, но если их сложно снять, можно придать комнате свежий вид с помощью краски. Чтобы результат вас порадовал, стоит учесть несколько важных моментов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Когда можно красить обои

Перед покраской внимательно осмотрите обои:

Отсутствие повреждений. На полотнах не должно быть разрывов или впадин, так как они станут ещё заметнее после окрашивания.

Приклейте отклеившиеся участки. Даже если они кажутся незначительными, обязательно зафиксируйте их перед началом работы.

Как выбрать краску

Для покраски обоев подходят следующие виды красок:

Латексные и акриловые краски . Они идеально окрашивают бумажные обои, не разрушая их структуру.

. Они идеально окрашивают бумажные обои, не разрушая их структуру. Избегайте масляных красок. Они могут повредить обои и негативно повлиять на конечный результат.

Глянцевая или матовая краска

Глянцевая краска . Придаёт поверхности блеск, подчёркивает орнаменты и текстуру обоев.

. Придаёт поверхности блеск, подчёркивает орнаменты и текстуру обоев. Матовая краска. Скрывает мелкие дефекты и неровности, создавая равномерное покрытие.

Советы для успешной покраски:

Проверьте поверхность обоев на наличие повреждений и устраните их.

Выбирайте краску, подходящую для типа ваших обоев.

Для скрытия недостатков отдавайте предпочтение матовой краске.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете легко обновить интерьер, не снимая старые обои, и сделать комнату уютной и стильной.

Уточнения

Кра́ски - это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.



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