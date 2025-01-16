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Обновите обои краской: простое решение для стильного ремонта

1:36
Недвижимость

Старые обои могут портить внешний вид помещения, но если их сложно снять, можно придать комнате свежий вид с помощью краски. Чтобы результат вас порадовал, стоит учесть несколько важных моментов.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Когда можно красить обои

Перед покраской внимательно осмотрите обои:

  • Отсутствие повреждений. На полотнах не должно быть разрывов или впадин, так как они станут ещё заметнее после окрашивания.
  • Приклейте отклеившиеся участки. Даже если они кажутся незначительными, обязательно зафиксируйте их перед началом работы.

Как выбрать краску

Для покраски обоев подходят следующие виды красок:

  • Латексные и акриловые краски. Они идеально окрашивают бумажные обои, не разрушая их структуру.
  • Избегайте масляных красок. Они могут повредить обои и негативно повлиять на конечный результат.

Глянцевая или матовая краска

  • Глянцевая краска. Придаёт поверхности блеск, подчёркивает орнаменты и текстуру обоев.
  • Матовая краска. Скрывает мелкие дефекты и неровности, создавая равномерное покрытие.

Советы для успешной покраски:

  • Проверьте поверхность обоев на наличие повреждений и устраните их.
  • Выбирайте краску, подходящую для типа ваших обоев.
  • Для скрытия недостатков отдавайте предпочтение матовой краске.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете легко обновить интерьер, не снимая старые обои, и сделать комнату уютной и стильной.

Уточнения

Кра́ски - это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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