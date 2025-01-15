Как убрать беспорядок с полок в ванной: три простых совета

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дизайн упаковки товаров создаётся, чтобы привлекать внимание покупателей, но далеко не всегда эти яркие бутылочки и тюбики гармонично вписываются в интерьер вашей ванной комнаты. Разномастные шампуни, гели и мыло на полках создают эффект беспорядка, делая пространство менее уютным.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая ванная комната

Как решить проблему

1. Выбирайте лаконичную упаковку

При покупке обращайте внимание на производителей, которые используют нейтральные и минималистичные упаковки. Это простой способ сделать ванную комнату визуально аккуратнее без лишних усилий.

2. Используйте красивые подносы и корзинки

Группируйте товары, размещая их на элегантных подносах или в плетёных корзинах. Это поможет:

Уменьшить визуальный шум.

Упростить поиск нужных средств.

3. Спрячьте лишнее

Если какие-то баночки или тюбики выбиваются из общего стиля, уберите их за дверцы шкафчиков или в специальные контейнеры для хранения. Это не только улучшит внешний вид ванной, но и сделает пространство более функциональным.

Необязательно тратить много времени или средств, чтобы ванная выглядела ухоженной. Достаточно немного внимательнее подходить к организации пространства и выбору аксессуаров.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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