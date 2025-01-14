5 хитростей для организации глубоких полок в шкафу

Глубокие полки шкафа могут показаться неудобными, но с помощью нескольких хитростей вы сможете превратить их в идеальное место для хранения.
Избегайте перенасыщения полок и ящиков — это усложняет поиск нужных вещей.
Этот способ идеально подходит для организации ванных комнат, кухонь и гардеробов.
Выдвижные вешалки позволяют разместить одежду и текстиль на разных уровнях. Это поможет:
Круглая крутящаяся подставка — идеальное решение для глубоких полок.
Корзины — отличная альтернатива выдвижным ящикам.
С правильной организацией глубокий шкаф станет удобным и функциональным, а поиск вещей больше не будет превращаться в хаос.
Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.