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5 хитростей для организации глубоких полок в шкафу

1:55
Недвижимость

Глубокие полки шкафа могут показаться неудобными, но с помощью нескольких хитростей вы сможете превратить их в идеальное место для хранения.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

1. Не заполняйте полки до отказа

Избегайте перенасыщения полок и ящиков — это усложняет поиск нужных вещей.

  • Расположите часто используемые предметы ближе к переднему краю.
  • Реже используемые вещи оставьте в задней части полок.

2. Используйте принцип "лесенки"

Этот способ идеально подходит для организации ванных комнат, кухонь и гардеробов.

  • Расставляйте вещи по размерам: маленькие — спереди, крупные — сзади.
  • Так вы получите отличный обзор содержимого и избежите забытых запасов или потерянных вещей.

3. Оборудуйте шкаф выдвижными вешалками

Выдвижные вешалки позволяют разместить одежду и текстиль на разных уровнях. Это поможет:

  • Легко доставать нужные рубашки или полотенца.
  • Избежать необходимости перебирать всё содержимое шкафа.

4. Установите вращающуюся подставку

Круглая крутящаяся подставка — идеальное решение для глубоких полок.

  • Используйте её для хранения косметики, сыпучих продуктов или бытовой химии.
  • Это обеспечит удобный доступ даже к предметам, стоящим в глубине шкафа.

5. Применяйте корзины для организации

Корзины — отличная альтернатива выдвижным ящикам.

  • Выбирайте плотные изделия, которые подходят по размеру и легко вставляются в открытые полки.
  • Этот способ хранения универсален: корзины можно использовать в детской комнате, на кухне или в гостиной.

С правильной организацией глубокий шкаф станет удобным и функциональным, а поиск вещей больше не будет превращаться в хаос.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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